Sean Paul i Dua Lipa w teledysku "No Lie"

​W sieci pojawił się klip do utworu "No Lie" jamajskiego muzyka Seana Paula. W piosence wokalnie udzieliła się wschodząca gwiazda, Dua Lipa.

Dua Lipa i Sean Paul podbija listy przebojów? /Jeff Spicer / Getty Images

Utwór "No Lie", który Sean Paul nagrał w duecie z brytyjską wokalistką o kosowskich i albańskich korzeniach, Dua Lipą, miał swoją premierę w połowie listopada ubiegłego roku.

Reklama

Teraz do sieci trafił klip do wspólnego singla Jamajczyka i Brytyjki.

Dua Lipa jest w tej chwil jest jedną z najgłośniejszych młodych europejskich gwiazd popu. 21-latka z przeszłością modelki, z każdą kolejną piosenką szturmuje listy przebojów w wielu krajach.

Zobacz teledysk "No Lie":



Clip Sean Paul No Lie ft. Dua Lipa

Przypomnijmy, że 10 lutego zaplanowano premierę debiutanckiej płyty Dua Lipy. Krążek promuje teledysk "Be The One", który wyreżyserowała znana ze współpracy z Laną Del Rey Nicole Nodland. Kolejny singiel z płyty Dua Lipa to piosenka "Blow Your Mind (Mwah)"

Dua jest współautorką wszystkich utworów na swojej debiutanckiej płycie. Młoda wokalistka skorzystała także ze wsparcia kilku doświadczonych i uznanych kompozytorów oraz producentów, wśród których są: Stephen "KOZ" Kozmeniuk (Kendrick Lamar, Nicki Minaj), laureat Grammy Emile Haynie (Lana Del Rey, FKA Twigs), Nineteen85 (Drake, Majid Jordan) i Jon Levine (Drake, Nelly Furtado).