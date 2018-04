Saxon: Kolejne reedycje w maju

25 maja do sklepów trafi kolejna porcja reedycji weteranów brytyjskiego heavy metalu z Saxon.

Założona w 1977 r. grupa Saxon to jeden z pionierów nowej fali brytyjskiego heavy metalu (NWOBHM).

Formacja była i jest ogromną inspiracją dla muzyków i zespołów na całym świecie, od Metalliki, Megadeth, Slayera, po Panterę, Sodom i Dream Theater.



Pod koniec marca ukazały się odświeżone i poszerzone wersje pierwszych trzech płyt grupy - "Saxon", "Wheels of Steel" i "Strong Arm of Law". Teraz szykowane są reedycje kolejnych trzech albumów.

"Denim And Leather" (1981) był największym sukcesem zespołu. To na tym wydawnictwie znalazły się takie klasyczne utwory, jak "Princess Of The Night", "Never Surrender" czy "And The Band's Played On", których powstanie zainspirowane było słynnym występem grupy na festiwalu Monsters Of Rock w 1980 roku. Ta reedycja zawiera stronę B singla "Never Surrender" oraz siedem utworów nagranych na żywo w trakcie trasy po płycie "Denim And Leather" w 1981 roku.

"Power & The Glory" (1983) nagrany został w Atlancie, w Axis Sound Studios, a producentem był Jeff Glixman. Utworami, które go promowały, były single "Nightmare" i "Power And The Glory". Na płycie pierwszy raz zagrał perkusista Nigel Glocker, który zastąpił Pete'a Gilla i jest członkiem zespołu do dziś. Reedycja zawiera wczesne wersje demo utworów z albumu, nagrane w 1982 roku, również tych, które ostatecznie nie weszły na płytę.

"Crusader" (1984) zawierał pierwszy cover w historii Saxon - "Set Me Free" z repertuaru Sweet. producentem był Kevin Beamish, a nagrany został w legendarnym Sound City Studios w Los Angeles. "Sailing To America", Just Let Me Rock" i “Do It All For You" to single, które z niego pochodzą. Reedycja zawiera utwory "Helter Skelter" i "Border Line", które nie weszły na płytę, a także wersje demo pozostałych numerów.