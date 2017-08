Samael: Szczegóły "Hegemony”

13 października do sprzedaży trafi "Hegemony”, 10. płyta szwajcarskiego Samaela.

Samael zdradził szczegóły nowego albumu /Oficjalna strona zespołu

Przypomnijmy, że nowy album pionierów black metalu wyda austriacka Napalm Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD, wersji cyfrowej oraz na winylu.

Reklama

"’Hegemony' to album przedstawiający świat, w którym żyjemy, podkreślając zarazem wysiłek przejęcia nad nim kontroli. Wszystko zasadza się na zmianie i ewolucji. To silny przekaz, świadectwo naszych czasów i wezwanie do rewolucji" - powiedział Vorph, frontman Samaela.

"Mamy tu do czynienia z szerokim wachlarzem brzmieniowym. Nie brakuje szybkich utworów, ale i kompozycji w średnim tempie. Staraliśmy się zachować różnorodność. Mam nadzieję, że udało nam się tego dokonać" - dodał Szwajcar w odniesieniu do muzyki.

"Red Planet" to kolejny po singlowym "Angel Of Wrath" numer z albumu "Hegemony", którym Szwajcarzy podzielili się z fanami. Utworu "Red Planet" Samaela możecie posłuchać poniżej:

Wideo SAMAEL - Red Planet (Official Lyric Video) | Napalm Records

Oto lista utworów albumu "Hegemony":

1. "Hegemony"

2. "Samael"

3. "Angel Of Wrath"

4. "Rite Of Renewal"

5. "Red Planet"

6. "Black Supremacy"

7. "Murder Or Suicide"

8. "This World"

9. "Against All Enemies"

10. "Land Of The Living"

11. "Dictate Of Transparency"

12. "Helter Skelter"

13. "Storm Of Fire" (bonus).