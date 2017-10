Sam Smith prezentuje nowy utwór "Pray" i zapowiada drugi album "The Thrill of It All"

Wraz z ogłoszeniem premiery nowej płyty (3 listopada) Sam Smith zaprezentował drugi singel zwiastujący to wydawnictwo, czyli utwór "Pray".

Sam Smith powraca /Kevin Winter /Getty Images

Po trzech latach od debiutu Sam Smith powraca z nowym materiałem. Debiutancka płyta rozeszła się na świecie w ilości ponad 12 milionów egzemplarzy, a Sam Smith stał się międzynarodową gwiazdą i jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów na scenie muzyki pop, obsypanym najważniejszymi nagrodami muzycznymi - m.in. Złotym Globem, statuetką Brit Awards, Oscarem i Grammy.

W Polsce album "In The Lonely Hour" zdobył status potrójnej platynowej płyty.

Płyta "The Thrill of It All" ukaże się 3 listopada, a zapowiada ją opublikowany już singel "Too Good At Goodbyes", który natychmiast dotarł do 1. miejsca Global Spotify Charts. Smith niedawno zaprezentował teledysk do tej piosenki, którego reżyserem jest Luke Monaghan.

Najnowszym utworem zwiastującym nową płytę Smitha jest kawałek "Pray":



Przy tworzeniu nowego materiału Sam Smith ponownie połączył siły z ze swoim wieloletnim przyjacielem Jimmym Napesem, a ponadto do współpracy zaprosił Timbalanda, Malay, Jasona ‘Poo Bear’ Boyda oraz zupełnie nowy talent - YEBBA.

Mały przedsmak nadchodzącej płyty został zaprezentowany podczas kilku kameralnych występów artysty w Londynie, Nowym Yorku, Los Angeles i Berlinie, jakie odbyły się niedawno.

"Too Good at Goodbyes" oraz kolejne, premierowe nagranie z nowej płyty będzie można usłyszeć w amerykańskiej telewizji w programie Saturday Night Live 7 października.

Lista utworów:

1. "Too Good At Goodbyes"

2. "Say It First"

3. "One Last Song"

4. "Midnight Train"

5. "Burning"

6. "Him"

7. "Baby, You Make Me Crazy"

8. "No Peace (feat. YEBBA)"

9. "Palace"

10. "Pray"

Wersja specjalna:

11. "Nothing Left For You"

12. "The Thrill Of It All"

13. "Scars"

14. "One Day At A Time".