Roger Waters ujawnia szczegóły nowej płyty "Is This the Life We Really Want?"

Poznaliśmy okładkę i szczegóły nadchodzącej płyty "Is This the Life We Really Want?" Rogera Watersa. Będzie to pierwsza solowa płyta byłego lidera Pink Floyd po prawie 25-letniej przerwie.

Okładka płyty "Is This the Life We Really Want?" Rogera Watersa /

Jak już wcześniej informowaliśmy, "Is This the Life We Really Want?" trafi do sprzedaży 2 czerwca.

Na razie poznaliśmy tylko trzy kilkudziesięciosekundowe fragmenty muzyki.

Wideo Roger Waters - "Is This the Life We Really Want?" - Coming soon

Za produkcję następcy "Amused to Death" (1992) odpowiada Nigel Godrich, współpracownik m.in. Radiohead, Becka, Travis i Paula McCartneya. Godrich zagrał też na klawiszach i gitarze.

W nagraniach udział wzięli także Gus Seyffert (gitara, klawisze, bas), Jonathon Wilson (gitara, klawisze), Roger Manning (klawisze), Lee Padroni (klawisze), perkusista Joey Waronker (m.in. Beck, R.E.M., Atoms For Peace) oraz Jessica Wolfe, Holly Proctor i Lucius (chórki).

W 2005 r. Roger Waters wydał jeszcze album z muzyką napisaną do opery "Ça Ira".

Materiał z nowej płyty ma pojawić się na koncertach w ramach północnoamerykańskiej trasy "Us + Them" (ponad 50 występów od końca maja do końca października). Waters będzie prezentował też utwory z płyt "The Dark Side of the Moon", "The Wall", "Animals" i "Wish You Were Here" Pink Floyd.

Oto szczegóły "Is This the Life We Really Want?":

1. "When We Were Young"

2. "Déjà Vu"

3. "The Last Refugee"

4. "Picture That"

5. "Broken Bones"

6. "Is This The Life We Really Want?"

7. "Bird In A Gale"

8. "The Most Beautiful Girl"

9. "Smell The Roses"

10. "Wait For Her"

11. "Oceans Apart"

12. "Part Of Me Died".

Wideo Roger Waters new album - "Is This The Life We Really Want?"