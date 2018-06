Robbie Williams zaśpiewa na otwarcie Mundialu

Znany z grupy Take That Robbie Williams zaśpiewa w czwartek (14 czerwca) podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata 2018 w Rosji. "To moje marzenie z dzieciństwa" - powiedział brytyjski wokalista.

Robbie Williams zaśpiewa na otwarcie mistrzostw świata w Rosji /Lynne Cameron /Getty Images

Robbie Williams, kibic piłki nożnej, jest "bardzo szczęśliwy i nie może się doczekać powrotu do Rosji i tego wyjątkowego występu", cytuje wokalistę AFP.

"Zrobiłem wiele rzeczy w mojej karierze, a otwarcie FIFA World Cup na oczach 80 tys. kibiców na stadionie i przed milionami na całym świecie, to moje marzenie od dziecka" - powiedział.

44-letni Brytyjczyk obiecuje w specjalnym oświadczeniu "niezapomniane show".



Robbie Williams wydał w 2016 singel "Party Like a Russian", którym wywołał krytykę w Rosji, ze względu na zawarte w niej stereotypy. W marcu 2017 r., żartobliwie zaproponował reprezentowanie Rosji podczas Eurowizji na Ukrainie.

W czwartek na scenie pojawi się również rosyjska sopranistka Aida Garifullina, "jedna z najbardziej uznanych młodych rosyjskich głosów", która będzie reprezentować kraj gospodarza, poinformowała FIFA w oświadczeniu.

"Nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę mogła wziąć udział w tak dużej imprezie" - powiedziała Garifullina, cytowana w oświadczeniu FIFA.

Na rozpoczęcie Mundialu, 14 czerwca, o godz. 18 czasu lokalnego, rozegrany zostanie mecz pomiędzy Rosją i Arabią Saudyjską.

"Mecz otwarcia jest zawsze bardzo symboliczny, w momencie, gdy uświadomisz sobie, że wielka chwila, na którą ty - gracz lub fan - czekałeś cztery lata, wreszcie nadeszła" - skomentował w tym samym oświadczeniu Ronaldo, który ze swą brazylijską drużyną dwukrotnie zdobył Puchar Świata w 1994 i 2002 roku.

Polska rywalizować będzie w grupie H, w której zmierzy się z Senegalem, Kolumbią i Japonią.