Robbie Williams "komentuje" swoje sylwestrowe zachowanie

​Robbie Williams w trakcie sylwestrowego koncertu przybijał "piątki" z publicznością, a następnie zdezynfekował ręce żelem antybakteryjnym. Jego zachowanie wywołało sporo kontrowersji. Wokalista odniósł się do sytuacji w żartobliwym filmiku opublikowanym na Instagramie.

W ostatni dzień 2016 roku Robbie Williams zagrał w Londynie koncert pod hasłem "Robbie Rocks Big Ben Live".

W pewnym momencie wokalista wyszedł w kierunku tłumu, gdzie najpierw trzymał niektórych fanów za ręce, na następnie przybijał im "piątki".

Gdy Williams wrócił na scenę, na oczach fanów wyczyścił swoje ręce żelem antybakteryjnym. Jego zachowanie wzbudziło sporo kontrowersji.

Wokalista postanowił odnieść się do sytuacji w krótkim filmiku opublikowanym na Instagramie. Wideo nakręciła żona Robbiego, Ayda Field, która także umieściła je na swoim profilu na Instragamie.



Widać na nim Williamsa, który składając znajomej noworoczne życzenia, najpierw ją przytula, a następnie ściska jej dłoń. Gdy ta wychodzi do drugiego pokoju, gwiazdor potrząsając głową robi to samo, co podczas wspomnianego koncertu, czyli dezynfekuje dłonie płynem antybakteryjnym.

Wideo