​Robbie Williams dotknął fanów, a potem umył ręce

​Robbie Williams podczas nocy sylwestrowej zagrał koncert w Londynie. Kamera rejestrująca jego występ uchwyciła moment, w którym wokalista czyści ręce żelem antybakteryjnym po tym, jak przybijał "piątki" z publicznością.

W ostatni dzień 2016 roku Robbie Williams zagrał w Londynie koncert pod hasłem "Robbie Rocks Big Ben Live".

W pewnym momencie wokalista wyszedł w kierunku tłumu, gdzie najpierw trzymał niektórych fanów za ręce, na następnie przybijał im "piątki".

Gdy Williams wrócił na scenę, wyczyścił swoje ręce żelem antybakteryjnym, co nie uszło uwadze ani kamery rejestrującej koncert, ani fanów.

W trakcie tego samego koncertu Williams oddał hołd zmarłemu 25 grudnia George'owi Michaelowi, wykonując jego utwór "Freedom".

"Tę piosenkę dedykuję legendarnemu George’owi Michaelowi" - mówił ze sceny Williams.

