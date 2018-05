Rita Ora, Cardi B, Bebe Rexha i Charli XCX łączą siły. Posłuchaj "Girls"

Do sieci trafił efekt współpracy Rity Ory, Cardi B, Charli XCX i Beby Rexhy, czyli utwór "Girls".

Rita Ora zaprezentowała singel nagrany z trzema innymi gwiazdami /Ferrari Press / East News

"Tak się cieszę, że mogę w końcu ogłosić, że mój nowy singel 'Girls' to współpraca z kilkoma silnymi kobietami, które tak bardzo mnie zainspirowały" - napisała Rita Ora na Twitterze na początku maja.



"To hymn kobiet, które nie boją się rządzić światem. To celebracja miłości" - stwierdziła wokalistka.



Krótko po pojawieniu się piosenki w sieci, fani zaczęli plotkować, że brytyjska gwiazda w tekście zasugerowała swój biseksualizm. Artystka nie potwierdziła tych doniesień, jednak w rozmowie z "People" przyznała, że to najbardziej szczery utwór w jej dorobku.



"Dla mnie i mojej kariery to utwór, z którego najwięcej można się o mnie dowiedzieć. Jestem jak otwarta księga i jestem dumna, że mogłam być wspierana przez tak wspaniałe koleżanki" - zdradziła i przyznała, że była świadoma tego, jak fani zareagują na pewne fragmenty tekstu.



"Mówię o tym, bo mogę to zrobić. Gdy jestem 50/50, nie mam zamiaru mówić, że jest to 70/30. Nie będę ukrywać tego, kim jestem i tego, co chcę robić. Tak już teraz będzie" - przyznała.



Według gazety "Metro" Brytyjkę do współpracy z trzema innymi gwiazdami zainspirowała kooperacja z 2001 roku, kiedy to siły połączyły Christina Aguilera, Lil' Kim i Pink, aby stworzyć nową wersję numeru "Lady Marmelade" na potrzeby filmu "Moulin Rouge!".

Ora dodała natomiast, że prace nad singlem rozpoczęły się dwa lata temu, a sporą inspiracją był przebój Katy Perry "I Kissed A Girl" (opowiadał o intymnej relacji dwóch dziewczyn) i liczy, że jej piosenka również stanie się seksualnym hymnem.



Na temat współpracy z gwiazdą wypowiedziała się też Charli XCX. "Jest jedną z najlepszych osób, które poznałam dzięki muzyce. Szczerą i zabawną dziewczyną i kimś, kogo uważam za przyjaciela. Nie ma nic fajniejszego niż robienie muzyki ze znajomymi " - opowiadała Entertainment Online.



Numer "Girls" znajdzie się prawdopodobnie na drugim albumie brytyjskiej wokalistki. Jego premiera zaplanowana została na jesień tego roku. Wcześniej Ora wypuściła single "Anywhere" i "Your Song".

Posłuchaj numeru "Girls":