Dwaj żyjący muzycy The Beatles ponownie połączyli siły w studiu.

Ringo Starr i Paul McCartney znowu razem /fot. Mike Coppola / Getty Images

W niedzielę (19 lutego) Paul McCartney pojawił się w domowym studiu Ringo Starra w Los Angeles. Perkusista z tej okazji wrzucił na Twittera ich wspólne zdjęcie.



Po raz ostatni żyjący Beatlesi współpracowali w 2010 r. na płycie "Y Not" Starra.

Teraz przedstawiciel muzyka potwierdził, że McCartney wsparł Starra w studiu. Na powstającym albumie Ringo pojawią się też m.in. gitarzysta Joe Walsh (The Eagles, Ringo Starr & His All-Starr Band), basista Nathan East (m.in. Eric Clapton, Toto, Phil Collins) i Bruce Sugar.

Ringo i "Macca" pod koniec 2016 r. wzięli udział w promocji dokumentalnego filmu Rona Howarda "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years".