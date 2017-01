Renata Przemyk śpiewa Leonarda Cohena (nowa płyta "Boogie Street")

27 stycznia do sprzedaży trafi płyta "Boogie Street" zawierająca piosenki Leonarda Cohena zaśpiewane przez Renatę Przemyk.

Renata Przemyk na nowej płycie prezentuje utwory ze spektaklu "Boogie Street" wg "Księgi tęsknoty" Leonarda Cohena, który swoją premierę miał we wrześniu 2016 r. w Teatrze Starym w Lublinie.

Na album trafi 13 utworów zmarłego 7 listopada 2016 r. barda, w interpretacji Renaty Przemyk i jej zespołu.

Za tłumaczenie tekstów piosenek odpowiada znawca dorobku Leonarda Cohena - Daniel Wyszogrodzki. Aranżacje wszystkich utworów są dziełem pianisty Krzysztofa Herdzina.

Oto szczegóły płyty "Boogie Street":

1. "Boogie - Street"

2. "Dość kochałeś już- You Have Loved Enough"

3. "Oto jest - Here It Is"

4. "Dla ciebie tak - There For You"

5. "Ponad mrokiem rzek - By the Rivers Dark"

6. "Listy - The Letters"

7. "Na pocałunków dnie - A Thousand Kisses Deep"

8. "Odchodzi Aleksandra - Alexandra Leaving"

9. "Słowik - Nightingale"

10. "Sama miłość - Love Itself"

11. "Za sprawą kilku piosenek... - Because of..."

12. "Wiara - The Faith"

13. "Boogie Street (repryza)".