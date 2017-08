Renata Dąbkowska: Co słychać u byłej wokalistki Sixteen?

W drugiej połowie lat 90. była jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Dziś mało kto o niej pamięta. Co obecnie dzieje się z Renatą Dąbkowską?

Urodzona 31 lipca 1972 roku Renata Dąbkowska swoją profesjonalną przygodę z muzyką rozpoczęła w grupie Dystans. Od 1997 roku związana była natomiast z formacją Sixteen, którą tworzyła m.in. ze swoim ówczesnym mężem Grzegorzem Klocem i Olgą Pruszkowską.

Grupa szybko trafiła w gusta Polaków. W 1997 roku ukazała się płyta "Lawa", skąd pochodziły takie przeboje jak: "Spadające myśli" i "Twoja lawa". Płyta sprzedała się w nakładzie ponad 120 tys. egzemplarzy, a zespół nagrodzono nominacją do Fryderyka za najlepszy debiut.

Gigantyczna popularność, jaką w tym czasie cieszyła się formacja, doprowadziła do tego, że na Eurowizji w 1998 roku (odbyła się w Wielkiej Brytanii) to właśnie muzycy byli naszymi reprezentantami. Do konkursu zgłoszono piosenkę "To takie proste" z debiutanckiego albumu.



Po raz kolejny okazało się, że polska propozycja niezbyt odpowiada Europie. Sixteen konkurs zakończyło na 17. miejscu (na 25 krajów) z 21 punktami.

Eurowizja była początkiem końca szybkiej kariery grupy Sixteen. Po powrocie z Wysp Dąbkowska rozstała się z Grzegorzem Klocem.



"Od kuchni sprawy wyglądały trochę inaczej, niż o tym krzyczały nagłówki gazet. Atmosfera w zespole i moim życiu osobistym robiła się coraz mniej przyjemna. Wielkie i ważne różnice w poglądach na pewne sprawy stały się nieznośnie uciążliwe, co doprowadziło do odizolowania się Mnie od reszty. Coraz trudniej się też pracowało. Gdyby nie wspaniała publiczność na koncertach i sympatia fanów zespołu, którego Ja byłam twarzą, ciężko byłoby naprawdę wychodzić na scenę" - czytamy na oficjalnej stronie piosenkarki.

Po latach Dąbkowska w rozmowie z "Galą" tłumaczyła całą relację z zespołem.

"Byli radośni, chociaż jakby odrobinę dziwni. Zaskoczyli mnie tym, że co chwila mówili o Bogu, a przed próbą odmówili zbiorową modlitwę, trzymając się za ręce. Z drugiej strony, wtedy szukałam pocieszenia, wsparcia i przyjaźni, więc imponowała mi ich postawa pełna otwartości i chęci niesienia pomocy. Szybko zaczęłam dostrzegać, jakie tam panują relacje i zależności. Zorientowałam się, że ich słabość i wiara były perfidnie wykorzystywane przez jedną osobę. Spokojnie mogę tu użyć słowa "sekta", której mózgiem była Olga Pruszkowska" - wyjaśniała wokalistka.



Koniec Sixteen przypieczętowała tragiczna śmierć Jarosława Pruszkowskiego w 1998 roku. Dąbkowska odeszła z grupy, a formacja zmieniła szyld i zaczęła działać jako Seventeen. Skład bez dwóch kluczowych członków stracił na popularności, a wydane w 1999 i 2001 roku płyty przeszły bez echa.

W tym czasie Dąbkowska zaczęła działać solowo. Efektem tego były dwa solowe albumy - "Jedna na cały świat" (1999) i "Bo taka jest" (2004). Zwłaszcza jej debiutanckie wydawnictwo przypadło do gustu słuchaczom. "Czasami (zbiera się na burzę"), w teledysku do którego wystąpił Agustin Egurrola, zdobyło nagrodę publiczności na Festiwalu w Opolu w 1999 roku.



Z kolejnymi latami Dąbkowska traciła na popularności. "Był sukces, dużo pracy. Jednak po przejściach w ostatnim roku zabrakło mi chyba siły i energii na tzw. kucie żelaza póki... Nie było też przy mnie osób, na które mogłabym liczyć, więc koniec końców wypadłam z rynku" - pisała na swojej stronie.

W 2015 roku wraz z Arkiem Nawrockim, Przemkiem Knopikiem i Darkiem Marcinkiewiczem reaktywowała swój pierwotny projekt Dystans, w którym wykonuje disco polo. W 2016 roku Dąbkowska pojawiła się na Top Łódź Festival 2016.

