Ramona Rey o Eurowizji: Zdyskwalifikowano mój utwór

Ramona Rey zgłosiła się do walki o wyjazd do Lizbony na tegoroczną Eurowizję z piosenkę "EUVI". W utworze znalazło się jednak siedem słów po francusku, co zdaniem Telewizji Polskiej było złamaniem regulaminu i poskutkowało wyrzuceniem Ramony z listy wykonawców branych pod uwagę.



Ramona Rey postanowiła w końcu zabrać głos w sprawie (pisownia oryginalna):

"Drodzy eurowizjomaniacy - pięknie dziękuję. Zgłosiłam "EUVI" do Krajowych Eliminacji właśnie dlatego, że czułam Wasze wsparcie i wiarę w ten utwór. Te 7 słów w języku francuskim (będących tłumaczeniem fragmentu polskiego tekstu piosenki) niestety zdyskwalifikowało ten utwór z polskich preselekcji, a jedynym obcym językiem, jakim można się posługiwać, jest j. angielski. Szkoda. Ściskam!" - czytamy na jej Facebooku.

Fani szybko zauważyli, że w takim razie regulamin złamała również Ifi Ude, która śpiewa w "Love Is Stronger" po polsku i nigeryjsku. Według fanów Ramony, wokalistka została niesprawiedliwie potraktowana.

Innego zdania jest natomiast TVP, która na fanpage'u Eurowizja TVP opublikowała specjalny komunikat w odpowiedzi na skargi internautów.

"W związku z Waszymi pytaniami i wątpliwościami jeszcze raz informujemy, że wszystkie 10 utworów, które wybrano, już 3 marca zostaną wykonane podczas koncertu krajowych eliminacji, są w pełni zgodnie z regulaminem eliminacji. W tegorocznym naborze nie doszło do żadnych dyskwalifikacji, a lista wybranych utworów została już zamknięta i publicznie ogłoszona. Niniejszym oznacza to, że żadne zmiany nie zostaną już w niej wprowadzone" - czytamy.

Dziennik Eurowizyjny zaznaczył natomiast, że zapowiedzi o dowolności wybrania języka, w którym napisany zostanie utwór, były sprzeczne z regulaminem kwalifikacji. Autor bloga zaznacza również, że w związku z licznymi skargami kolejne preselekcje należy zorganizować staranniej.



Polskie preselekcje odbędą się 3 marca o 21:30. Transmisja koncertu odbędzie się w TVP1. Finały Eurowizji odbędą się w dniach 8 - 12 maja.