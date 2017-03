Quebonafide: "Egzotyka" opóźniona. Raper nie może wjechać do USA

Premiera drugiego solowego albumu Quebonafide "Egoztyka" ulegnie opóźnieniu. Raper poinformował, że wszystkie plany muszą zostać przesunięte w czasie, gdyż nie dostał pozwolenia na wjazd Stanów Zjednoczonych, gdzie chciał nagrać kolejny teledysk.

Quebonafide nie może dostać wizy do USA /Karol Makurat /Reporter

Quebonafide nad projektem "Egzotyka" zaczął pracować w 2015 roku. Wtedy też w sieci pojawiły się pierwszy teledysk dotyczący Malezji, nakręcony w Bangkoku "Oh My Buddha". Następnie raper zwiedził m.in. Meksyk, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Brazylię i Madagaskar. Po każdej podróży publikował również numer inspirowany danym krajem oraz nakręcony tam teledysk.

W najbliższych planach Que ma zamiar udostępnić fanom kolejne teledyski, m.in. z Australii i Wielkiej Brytanii. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy nastąpi premiera albumu. Daty potwierdzić nie może również sam raper. Wszystko z powodu niemożności uzyskania wizy do Stanów Zjednoczonych.



Sprawę raper opisał na Facebooku:

"Sprawa się przedstawia tak Moi Drodzy, że 'Egzotyka' wyszłaby już dawno gdybym dostał wizę do Stanów, co sukcesywnie utrudnia mi szanowna ambasada przy ulicy Pięknej już kolejny raz. Wymyśliłem sobie plan, który muszę zrealizować, bo włożyłem w to mnóstwo pracy i pieniędzy nie licząc nawet na to, że może się to zwrócić, bo nie o to chodzi. Chodzi o to żeby zrobić coś oryginalnego i kreatywnego czym będę mógł siebie i przede wszystkim Was zaskoczyć. Niestety Pani konsul na razie okazuje się mało życzliwa, a tatuaże na twarzy nie pomagają w załatwianiu spraw w mentalnym PRL'u. Opiszę to wszystko niebawem obszerniej, bo to co się wyprawia przy składaniu wniosków wizowych to skandal dużego kalibru. Wszystkim dziękuję za zainteresowanie i proszę jeszcze tylko o odrobinę cierpliwości, bo bez niej cały misterny plan w pizdu, a nie chcę odpalić preorderu bez żadnej niespodzianki. Ostatnio trochę zaniedbałem ten fanpejdż, bo było sporo roboty, ale podreperujemy to. Ahoj!" - podsumował Que.



"Egzotyka" będzie następcą dobrze przyjętej "Ezoteryki" z 2015 roku, która osiągnęła status złotej płyty. Ponadto w grudniu 2015 roku ukazała się wspólna EP-ka Quebonafide i Białasa "Demówka", a ponadto Que pojawiał się również na singlach Bezczela, Solara i Białasa oraz Żabsona.

