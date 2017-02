Przystanek Woodstock 2017: Zacięta walka o Złote Bączki

Sprawdźcie najnowsze notowanie plebiscytu Złotego Bączka - nagród publiczności Przystanku Woodstock. Na przełomie lutego i marca rozpocznie się nowy etap rywalizacji.

Zabawa na Przystanku Woodstock /Fot. Krystian Trela /Reporter

W plebiscycie Złotego Bączka biorą udział wszystkie zespoły, które wystąpiły na Dużej i Małej Scenie Przystanku Woodstock. W 2016 roku po raz pierwszy zostały wręczone aż cztery statuetki. Dwa z nich za występ na Scenie Dużej - jeden dla zespołu z Polski, drugi dla kapeli ze świata i analogicznie dla Małej Sceny. Triumfowali odpowiednio: Decapitated i Modestep, Finnegan's Hell i Grubson.

Od 1996 roku Złoty Bączek wręczany jest - o ile jest taka możliwość - na scenie Przystanku Woodstock. Dla artysty jest to każdorazowo szansa na kolejny występ na największej festiwalowej scenie w Europie.

Właśnie kończy się pierwszy etap głosowania, po którym odpadnie część wykonawców z najmniejszą liczbą głosów. Pozostali będą rywalizowali dalej, zachowując swój dorobek zdobytych głosów. Drugi etap potrwa do końca maja; finał - z udziałem trzech wykonawców - do drugiej połowy czerwca. Woodstockowicze mogą oddać tylko jeden głos w każdej kategorii w czasie trwania każdego etapu.

Na razie w głosowaniu prowadzą: Hey przed Luxtorpedą (Duża Scena - Polska), Bring Me The Horizon przed The Rumjacks (Duża Scena - świat), Materia, która zamieniła się miejscami z Romantykami Lekkich Obyczajów (Mała Scena - Polska) i Nine Treasures przed Che Sudaka (Mała Scena - świat).

Organizatorem Przystanku Woodstock jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

23. edycja odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2017 r., tradycyjnie już w Kostrzynie nad Odrą.