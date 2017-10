Polscy geje znów docenieni przez Roxette ("Good Karma")

Znani z nagrywania amatorskich teledysków do piosenek m.in. Roxette i Beaty Kozidrak polscy geje Jakub i Dawid ponownie zostali docenieni przez szwedzki duet.

Jakub i Dawid w klipie "Good Karma" /

Przypomnijmy, że o Jakubie i Dawidzie zrobiło się głośno w połowie 2016 r. za sprawą wakacyjnego wideo nakręconego nad polskim morzem do piosenki "Some Other Summer" Roxette. Nagranie po kilku dniach trafiło do Pera Gessle, lidera szwedzkiej formacji.

Wideo ROXETTE - Some other summer

W ciągu pół roku klip został odtworzony prawie 600 tys. razy. O polskiej parze napisały media z całego świata.

Będący od kilku lat razem Jakub i Dawid nagrali jeszcze swoje klipy do piosenek RedOne'a, Beaty Kozidrak, Mariah Carey, George'a Michaela i Margaret. Teraz ponownie sięgnęli po utwór Roxette.



Wideo Para gejów z Polski zachwyciła grupę Roxette (Dzień Dobry TVN/x-news)

Tym razem nakręcili wideo do tytułowej piosenki "Good Karma" z ostatniej płyty szwedzkiego duetu z czerwca 2016 r.

"Chłopaki przygotowali kolejne wideo przywołujące wspomnienia lata. Dzięki" - czytamy na oficjalnym facebookowym profilu Roxette, które udostępniło klip Jakuba i Dawida, którzy w czerwcu wzięli ślub na Maderze w Portugalii.