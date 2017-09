​Plejada gwiazd w nowym teledysku Marka Napiórkowskiego "The Way"

W teledysku "The Way" czołowego gitarzysty jazzowego - Marka Napiórkowskiego wystąpili znani polscy aktorzy. W klipie oglądamy m.in. Danutę Stenkę, Piotra Adamczyka i Izę Kunę.

Danuta Stenka w teledysku "The Way"

Singel "The Way" zapowiada najnowszą płytę Marka Napiórkowskiego "WAW-NYC", która ukaże się, nakładem Wydawnictwa Agora, 29 września 2017.

W sieci dostępny jest już teledysk do utworu, w którym zobaczyć możemy kwiat polskiego aktorstwa. Na planie zdjęciowym zagościli: Danuta Stenka, Iza Kuna, Hanna Konarowska, Krzysztof Stelmaszyk, Piotr Adamczyk oraz Grzegorz Małecki. Aktorzy stworzyli charyzmatyczne kreacje, wchodząc w interakcję teatralno-ruchową z tancerką - Iloną Bekier.

"Do dzisiaj wachluję się z wrażenia, że wszyscy ci niezwykli aktorzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu! - komentuje Marek Napiórkowski i dodaje - Wraz z pomysłodawczynią i producentką teledysku - Martą Sołtys, zaprosiliśmy do współpracy pełną pasji reżyser - Olgę Czyżykiewicz. Długo zastanawialiśmy się nad formą teledysku, gdyż w utworze instrumentalnym historia nie jest dyktowana słowem. Postawiliśmy więc na taniec, bo - tak, jak w przypadku jazzu - jest on abstrakcyjną formą wyrazu artystycznego. Skomponowana przeze mnie muzyka do utworu 'The Way’ stała się punktem wyjścia do wizualnego przedstawienia podróży, którą przebywa bohaterka teledysku. Sam utwór jest trzyczęściową, pełną pogody i energii muzyczną opowieścią, której kulminacją są wspaniałe improwizacje Chrisa Pottera i Clarence'a Penna".

Zobacz teledysk "The Way":



W nagraniach nowej płyty Marka Napiórkowskiego udział wzięli przedstawiciele Warszawy i Nowego Jorku, w tym dwóch muzyków, których znamy już z poprzednich realizacji muzycznych Napiórkowskiego: jego wieloletni współpracownik, rozchwytywany basista Robert Kubiszyn oraz nowojorski mistrz perkusji, który zagrał na wydanej w 2013 roku płycie "UP!" - Clarence Penn. Po raz pierwszy muzyczna droga Napiórkowskiego spotyka się z - nominowanym za swój ostatni album do Nagrody Grammy - pianistą Manuelem Valerą. Płynąca w jego żyłach kubańska krew nadała ekspresyjnych walorów kompozycjom Marka Napiórkowskiego.

Niewątpliwie dużą niespodzianką jest pojawienie się na płycie jednego z najwybitniejszych saksofonistów na świecie - Chrisa Pottera, którego można usłyszeć w utworze promującym album - "The Way", do którego oryginalne partie na saksofonie tenorowym oraz klarnecie basowym zarejestrował w nowojorskim studio.