​Ola Gintrowska: Na dobrej drodze

"Cały czas szukam swojego dźwięku i cieszę się, że mogę poeksperymentować" - mówi Ola Gintrowska, którą obecnie możemy oglądać w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Wokalistka podkreśla, że uwielbia wiele rodzajów muzycznych i dlatego z przyjemnością sprawdza, w którym z nich odnajdzie się najlepiej.

Ola Gintrowska pracuje nad debiutancką płytą /Fot. Mateusz Jagielski /East News

Jej autorska płyta najprawdopodobniej będzie utrzymana w klimacie pop, nie zabraknie jednak zarówno romantycznych ballad, jak i skocznych utworów porywających do tańca.



Ola Gintrowska sporo czasu spędziła w Kalifornii, gdzie poznała wielu ciekawych artystów i twórców muzycznych, a także współpracowała z niezwykle utalentowanym nauczycielem głosu, który pokazał jej inne spojrzenie na muzykę. Zdobyte doświadczenie wokalistka chce teraz wykorzystać w pracy nad swoją debiutancką płytą.

"Cały czas pracuję nad płytą, ale co chwilę zmienia mi się koncepcja. Myślę, że teraz jestem na dobrej drodze i staram się pracować z różnymi muzykami, nie ograniczam się do jednego producenta. Chcę popróbować różnych dźwięków, cały czas szukam tego właściwego. Nie mogę się zdecydować, czasami jestem melancholijna, spokojna i chcę tylko romantyczne ballady, czasami jestem szalona i chcę coś tanecznego, poruszającego publikę. Cały czas jestem rozerwana między tymi dwoma rodzajami muzyki, ale myślę, że dochodzę do tego złotego środka" - mówi agencji Newseria Ola Gintrowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ola Gintrowska: Cały czas pracuję nad płytą Newseria Lifestyle

Wokalistka jest absolwentką Wydziału Śpiewu Operowego oraz Wydziału Sztuk Dramatycznych na Kingston University w Londynie. W jej przypadku śpiew i aktorstwo idą w parze, występuje w musicalach i burleskach. Grała też w filmach pełnometrażowych.

"Najchętniej stworzyłabym muzykę do jakiegoś filmu, gdzie mogłabym też zaśpiewać, bo muzyka filmowa jest moją ulubioną muzyką, kto wie, może w przyszłości jeszcze się uda. Mógłby to być jakiś piękny, wzruszający dramat o tragicznej miłości. Bardzo też lubię poezję śpiewaną, klasykę też, ale raczej swojej własnej płyty klasycznej nie będę na razie robić" - mówi Ola Gintrowska.

Jej debiutancki singel "Missing" znalazł się w oprawie muzycznej komedii romantycznej "Słaba płeć" i został wykorzystany jako motyw muzyczny programu "Must Be the Music. Tylko muzyka". W styczniu tego roku ukazał się jej pierwszy polski, napisany wspólnie z Błażejem Domańskim i Robertem Jansonem, liryczny singel zatytułowany "Biała magia".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ola Gintrowska Missing

W pierwszym odcinku programu "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawiła się jako Irena Jarocka.