"Od Opola do Opola": Andrzej Krzywy i Ifi Ude w roli przewodników

W klimat Festiwalu w Opolu wprowadza widzów TVP Andrzej Krzywy. Wokalista zespołu De Mono jest współgospodarzem programu "Od Opola do Opola".

Program "Od Opola do Opola" prowadzą Andrzej Krzywy i Ifi Ude AKPA

Premierowy odcinek programu "Od Opola do Opola" pokazano w niedzielę 8 kwietnia na antenie TVP 1.

Show poprowadzili Andrzej Krzywy oraz Ifi Ude, wokalistka pochodząca z Opola, o której zrobiło się niedawno dosyć głośno za sprawą jej udziału w eliminacjach do konkursu Eurowizji.

Ich gośćmi byli Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Andrzej Dąbrowski oraz Piotr Kupicha. O oprawę muzyczną programu zadbał zespół Torres Brothers.

Ideę "Od Opola do Opola" Andrzej Krzywy wyjaśnia następująco: "Przede wszystkim wspominamy wszystko, co działo się w Opolu, od występów po zdarzenia zakulisowe. Oprócz tego zapraszamy debiutantów, którzy w tym roku będą mierzyli się na scenie, jak i wykonawców piosenek premierowych. Rozmowy przeplatane będą występami".



W dzieciństwie Krzywy oglądał festiwal w telewizji z wypiekami na twarzy. Po latach z widza stał się bohaterem Opola. Na deskach słynnego amfiteatru śpiewał wielokrotnie.

"Pierwszy mój występ w Opolu był w 1986 r. razem z grupą Daab. Natomiast w 1989 r. pojawiłem się tam z zespołem De Mono. Myślę, że to był występ, który pozwolił nam zdobyć fanów i otworzyć drzwi do rozgłośni radiowych. Dzięki występowi w Opolu pojechaliśmy na festiwal w Sopocie, więc to była taka przepustka, coś bardzo ważnego" - wspomina Krzywy.