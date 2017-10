niXes: Ania Rusowicz w nowej odsłonie

3 listopada ukaże się debiutancka płyta grupy niXes, nowego muzycznego projektu Ani Rusowicz.

Ania Rusowicz szykuje płytę pod szyldem niXes /AKPA

"Postanowiłam mieć alter ego. Stworzyliśmy z Kubą [Galińskim, producentem i kompozytorem przebojów m.in. Ani Dąbrowskiej, Katarzyny Cerewkickiej, Ani Wyszkoni i grupy Hey] nową muzę, którą nazwałam niXes. Podczas ciąży miałam ochotę nagrać coś innego, bez ujawniania kim jestem, po to by dać szansę słuchaczom żeby ocenili muzykę a nie kto i jak śpiewa, czy jest czyjąś córką czy ciocią :) itd." - napisała na Facebooku Ania Rusowicz.



"Nazwałam to stylem neo-hippie i gra mi to w sercu jak California, którą sobie upodobałam. Nie oznacza to, że nie będę nagrywała i występowała jako Rusowicz, nic się nie zmienia, jedynie nie chcę łączyć tych dwóch muzycznych ścieżek" - zapowiada wokalistka, która w połowie sierpnia po raz pierwszy została mamą (ojcem Tytusa jest mąż Rusowicz, perkusista m.in. Wilków Hubert Gasiul).



Pod szyldem niXes Ania Rusowicz połączyła elektronikę z elementami rocka psychodelicznego. W muzyce grupy słychać inspiracje sceną australijską i takimi zespołami jak Tame Impala czy Pond.





Do tej pory poznaliśmy dwa single - "Hole in the Universe" i "Circles". Do piosenek powstały animowane klipy przygotowane przez Martę Kacprzak.



