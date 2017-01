Nergal i John Porter razem ("Cyrulik Jack" Me And That Man)

Utworem "Cyrulik Jack" debiutuje nowy zespół Me And That Man. Na czele grupy stoją John Porter i Nergal, lider metalowego Behemotha.

John Porter i Nergal, czyli liderzy Me And That Man /fot. Oskar Szramka /

Informacje o tajemniczym projekcie Nergala i Johna Portera pojawiały się od pewnego czasu. Wreszcie pojawiły się konkrety - zespół przyjął nazwę Me And That Man.

Reklama

Oprócz lidera grupy Behemoth i Johna Portera występują w nim Wojtek Mazolewski (bas, kontrabas) i Łukasz Kumański (instrumenty perkusyjne).

Singlowy utwór ma dwie wersje językowe - polską ("Cyrulik Jack") i angielską ("My Church Is Black"). Autorami nagrania są Nergal (muzyka) i Olaf Deriglasoff (tekst).



To zapowiedź debiutanckiej płyty "Songs Of Love And Death", która ukaże się 24 marca nakładem Cooking Vinyl (świat) i Wydawnictwa Agora (Polska).



Za scenariusz i reżyserię teledysku "Cyrulik Jack" odpowiada Olga Czyżykiewicz z kreatywnej grupy filmowej Tadam.

Sprawdź tekst utworu "Cyrulik Jack" w serwisie Teksciory.pl!

W mrocznym klipie poza muzykami zespołu zagrali także popularny aktor i wokalista grupy Cochise Paweł Małaszyński i reżyser, scenarzysta, producent filmowy Andrzej Saramonowicz (m.in. "Lejdis", "Ciało", "Testosteron").

Nergal i John Porter mieli już okazję wystąpić razem - gościnnie (wraz z Gienkiem Loską) wsparli Macieja Maleńczuka w klasyku country "Highwayman" Jimmy'ego Webba z płyty "Psychocountry" (2012).

Wideo Maciej Maleńczuk & Nergal, Gienek Loska, John Porter - Highwayman" (2012)

"'Cyrulik Jack' był pierwszym utworem całkowicie autorskim numerem, który nagrałem z Johnem. Znalazłem motyw przewodni i instynktownie zacząłem śpiewać tekst utworu, bez analizowania go, po prostu dałem się ponieść wibracjom.... To był również pierwszy utwór w którym odważyłem się normalnie zaśpiewać" - opowiada Nergal.

Clip Me And That Man My Church Is Black

Sprawdź tekst utworu "My Church Is Black" w serwisie Teksciory.pl!



"Kiedy nagrywaliśmy 'Cyrulik Jack' poprosiłem Johna żeby opuścił studio na 30 minut, więc eksperymentowałem z głosem bez świadków (śmiech). Kiedy John wrócił, ślady były już nagrane a ja pierwszy razem słuchałem siebie samego bez poczucia wstydu. Zdecydowaliśmy się wybrać utwór 'My Church Is Black'/ 'Cyrulik Jack' jako pierwszy singel i jednocześnie utwór otwierający płytę. Ta piosenka to deklaracja, to nowa energia, odkrywanie wymiarów nowego dla mnie gatunku muzycznego, którego wcześniej nigdy głębiej nie poznałem. Utwór naturalnie buduje most pomiędzy dwoma światami: radykalną sceną z której się wywodzę i nowym obszarem pełnym cieni i znaków zapytania. Podróż w ten nowy wymiar jest cholernie podniecająca i inspirująca" - wyjaśnia lider grupy Behemoth.

"Scenariusz klipu opowiada historię człowieka, który gubi się w świecie cielesnym i szuka sensu... światła... i drogi do oświecenia. W czasie tej wędrówki człowiek ten staje twarzą w twarz ze swoimi demonami" - kończy Adam "Nergal" Darski.

Zachwycony współpracą jest też John Porter.

"Projekt Me And That Man to dwóch samotnych facetów, którzy znaleźli się w miejscu, w którym nie byli nigdy wcześniej, którzy nagle poznają się i podają sobie ręce. To pokazuje, jak muzyka zbliża: dwóch zupełnie obcych ludzi rozpoczyna wspólną, artystyczną przygodę. Nie było to łatwe, ale obydwaj zdecydowaliśmy, że nie pójdziemy na żadne kompromisy, które są nieodłącznym niebezpieczeństwem każdej muzycznej współpracy. Na szczęście wiemy, że w tym przypadku, tym lepiej dla nas" - mówi Porter.