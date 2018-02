"Milionerzy": Pytanie o biały głos za 40 tys. złotych

W specjalnym, walentynkowym odcinku "Milionerów" o główną wygraną w programie grali Maciej Zakościelny i Sonia Bohosiewicz. Przy pytaniu o 40 tys. złotych duet musiał odpowiedzieć na muzyczne pytanie.

Sonia Bohosiewicz i Maciej Zakościelny w "Milionerach" /Piotr Mizerski /TVN

"Śpiewa białym głosem" brzmiało pytanie za 40 tys. złotych, na które odpowiedzieć musieli aktorzy serialu "Diagnoza" - Maciej Zakościelny i Sonia Bohosiewicz.



Sonia Bohosiewicz i Maciej Zakościelny o udziale w "Milionerach".

Para potrafiła opisać pojęcie białego głosu, jednak miała problemy przyporządkowaniem go do odpowiedniego zespołu (wahali się pomiędzy Warszafskim Deszczem a Kapelą Ze Wsi Warszawa; duet mógł wybierać jeszcze między Afromental i Joy Division).

"Miałem taki zespół, nazywał się Wielka Kompromitacja..." - zaczął wspominać Zakościelny, nie kończąc myśli.

"Jak się ktoś nazywa Warszafski Deszcz, to to jest kompromitacja. Mam nadzieję, że nie istnieje taka kapela" - wypaliła Bohosiewicz, co sprawiło, że Hubert Urbański nie mógł powstrzymać śmiechu.



Ostatecznie aktorzy zaznaczyli Kapelę Ze Wsi Warszawa i wygrali 40 tys. złotych.

Kapela Ze Wsi Warszawa - Ej ty, gburski synie

