Mateusz Maga zgłoszony na Eurowizję 2017 ("First Kiss")

Poniżej możecie posłuchać debiutanckiego utworu Mateusza Magi, uczestnika czwartej edycji programu "Top Model". Piosenka "First Kiss" została zgłoszona do polskich preselekcji do Eurowizji 2017.

Mateusz Maga nagrał swoją debiutancką piosenkę /fot. Kamil Piklikiewicz /East News

Krajowe preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2017 odbędą się 11 lutego. Do 20 stycznia chętni mogą zgłaszać swoje piosenki.

Wyboru utworów dokona komisja konkursowa, a reprezentanta Polski wybiorą widzowie TVP w głosowaniu.

Pierwsi kandydaci ujawniają swoje propozycje. Jednym z nich jest obdarzony androgyniczną urodą model Mateusz Maga, który zgłosił piosenkę "First Kiss".

Wideo Mateusz Maga - First Kiss

Autorami nagrania są Ilona Europa (tekst) oraz Mojave M (muzyka).

"Uważam, że warto podejmować próby, warto narzucać sobie cele do ich realizacji.... Przede mną okres wielu zajęć, warsztatów wokalnych, dzięki którym chcę rozwijać. Miło mi czytać jak coraz częściej dostaje wiadomości, że jestem dla Was motywacją do realizacji celów! Warto kochać to co się robi i spełniać się w kilku płaszczyznach! Wiadomo, że zawsze pojawiają się różne opinie... wiele osób często odgórnie przekreśla kogoś... ale pamiętajcie nigdy nie rezygnujcie z tego do czego dążycie pomimo opinii innych! Tego Wam życzę w tym 2017 roku!" - napisał na Facebooku Mateusz Maga.

62. Eurowizja odbędzie się w dniach 9, 11 (półfinały) i 13 (finał) maja 2017 r. na Ukrainie. Przypomnijmy, że laureatką ubiegłorocznej edycji została wokalistka Jamala z piosenką "1944". Michał Szpak zajął wówczas 8. miejsce.