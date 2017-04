Mateusz Grędziński debiutuje ("Obietnice")

Poniżej możecie zobaczyć debiutancki teledysk Mateusza Grędzińskiego, zwycięzcy ostatniej edycji "The Voice of Poland" - "Obietnice".

Mateusz Grędziński prezentuje debiutancki teledysk /Fot. Damian Klamka /East News

Mateusz Grędziński w ostatniej edycji "The Voice of Poland" trafił do drużyny Andrzeja Piasecznego. Przez niektórych nazywany "polskim Justinem Timberlakiem" otrzymał najwięcej głosów w finale i zwyciężył w show TVP2.

Urodzony w Ornecie (woj. warmińsko-mazurskie) wokalista próbował swoich sił wcześniej w "Bitwie na głosy" i drugiej edycji "The Voice of Poland" (w obu przypadkach znalazł się w drużynie Barona i Tomsona).

"Obietnice" napisali Andrzej Piaseczny (tekst) oraz Katarzyna Lisowska i Paweł Oszywa (muzyka). Niektórzy internauci zwracają uwagę na podobieństwo do przeboju "Infinity" Guru Project.



"Piosenkę dedykuje rodzinie i przyjaciołom!" - mówi 25-letni wokalista.

Za teledysk odpowiada Pascal Pawliszewski, reżyser klipów dla m.in. Cugowskich, Lady Pank, Ani Wyszkoni, Michała Bajora, Adama Stachowiaka, Alicji Janosz, Pauliny Lendy i Ani Kłys.



