Maryla Rodowicz w duecie z Kayah

Maryla Rodowicz opublikowała na Instagramie zdjęcia ze studia, gdzie pracuje nad nowym materiałem. W nagraniach wzięli udział Robert Gawliński i Kayah.

Maryla Rodowicz pracuje w studiu /Gałązka /AKPA

Maryla Rodowicz zajmuje się nagrywaniem nowego materiału na dwie nowe płyty. Na pierwszym z krążków znajdą się nostalgiczne, melancholijne ballady, drugi natomiast utrzymany będzie w bardziej tanecznym klimacie.

Na swoim profilu na Instagramie wokalistka pochwaliła się, że do współpracy zaprosiła Roberta Gawlińskiego oraz Kayah.

"Jestem zadowolona z efektu, nawet bardziej, niż zadowolona" - napisała Rodowicz o nagraniach z liderem Wilków.

Z kolei w rozmowie z Interią, rąbka tajemnicy na temat nowego albumu Maryli Rodowicz i swojego udziału w jego powstawaniu, uchyliła Kayah.



- Maryla nagrywa piękną płytę, bardzo wzruszającą, zresztą aż się popłakałam - mówiła nam Kayah. - Wkroczyłam do studia, kiedy Sławek Uniatowski nagrywał unisono do jednej z jej piosenek, a potem już tak poszło... Popłakałam się przy trzech numerach. To są zdecydowanie piosenki, które trafiają do duszy, do serca i prowokują pewne przemyślenia - dodała.

Ostatni album studyjny Maryli Rodowicz, zatytułowany "Buty 2", ukazał się 25 listopada 2011 roku. Krążek już w dniu premiery zyskał status złotej płyty, a miesiąc później pokrył się platyną. Znalazło się na nim 13 piosenek, z których większość bazowała na niepublikowanych tekstach Agnieszki Osieckiej. Album został wznowiony w 2012 roku.