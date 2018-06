Maroon 5: "Three Little Birds" Boba Marleya do reklamy na mundial

Dowodzony przez Adama Levine'a grupa Maroon 5 przygotowała nową wersję przeboju "Three Little Birds" Boba Marleya.

Do nowej wersji "Three Little Birds" powstał teledysk wyreżyserowany przez Josepha Kahna, który w przeszłości tworzył klipy dla takich wykonawców jak Lady Gaga, Dr Dre, Snoop Dogg, Mariah Carey, Destiny's Child, Christina Aguilera, U2, George Michael czy Kylie Minogue.

Clip Maroon 5 Three Little Birds

Kahn ma na koncie dwie nagrody Grammy za klipy do "Without You" Eminema i "Bad Blood" Taylor Swift.

Reżyser pracował już z grupą Maroon 5 przy klipach "Misery" i "What Lovers Do" z udziałem SZA.

"Three Little Birds" w wykonaniu Maroon 5 pojawia się również w reklamie jednej z marek samochodowych, która będzie prezentowana między meczami w trakcie ruszających w czwartek (14 czerwca) piłkarskich mistrzostw świata w Rosji.

"Bob Marley to jeden z najwspanialszych artystów w historii muzyki, prawdziwy geniusz, dlatego byliśmy bardzo podekscytowani, że możemy wykonać jego utwór" - przekonują muzycy Maroon 5.