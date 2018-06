Mariusz Wawrzyńczyk w końcu debiutuje ("Zawsze pod wiatr")

29 czerwca ukaże się debiutancki album znanego z m.in. "Bitwy na głosy" i "Szansy na sukces" wokalisty Mariusza Wawrzyńczyka.

Mariusz Wawrzyńczyk ma w dorobku współpracę z rockowymi grupami Jaad i Dobre Piwo. Od pewnego czasu próbuje swoich sił solo - szerszej publiczności pokazał się w telewizyjnych programach "Szansa na sukces" (piosenki Zbigniewa Wodeckiego i Budki Suflera), "Bitwa na głosy" (drużyna Urszuli Dudziak) i "Must Be The Music". W 2015 r. w duecie z Justyną Panfilewicz wygrał w koncercie SuperDebiuty ze Skaldami na Festiwalu w Opolu. Rok później ponownie wystąpił w Opolu.



Wokalista poza tym występował m.in. na scenie w duecie z Anią Rusowicz i zaśpiewał w utworze "Peron" na płytę zespołu Jary OZ.

Absolwent Policealnego Studium Czesława Niemena w Poznaniu na swój fonograficzny debiut przygotował 12 popowych piosenek, w tym remiks przeboju "Biała armia" grupy Bajm (jako bonus track).

Na płycie znalazły się utwory skomponowane przez m.in. Marka Kościkiewicza z De Mono ("Labirynt myśli"), Tomka Luberta z Virgin ("Miłość jest wśród nas"), pracującego z m.in. Marylą Rodowicz, Ireną Jarocką i Krzysztofem Krawczykiem Marcina Nierubca (zgłoszony do polskich preselekcji do Eurowizji 2017 "Zawsze pod wiatr", "To tylko chwila" i "Nie przestawaj marzyć") czy Przemka Puka ("Jeszcze wierzę").

Mariusz Wawrzyńczyk Jeszcze wierzę

Wspomniany remiks "Białej armii" to nowa, odświeżona wersja w aranżacji Adama Abramka, Pawła Sota oraz Roberta Dudzica. Wokalistka Bajmu Beata Kozidrak zaakceptowała nową wersję, życząc Wawrzyńczykowi powodzenia na solowej drodze artystycznej.

Oto szczegóły płyty "Zawsze pod wiatr":

1. "Placebo"

2. "Zawsze pod wiatr"

3. "Miłość jest wśród nas"

4. "To tylko chwila"

5. "Labirynt myśli"

6. "Daleko od ciebie"

7. "Jeszcze wierzę"

8. "Mały chłopiec"

9. "Miłość to deszcz"

10. "Nie przestawaj marzyć"

11. "Tylko serce kocha wiernie"

12. "Biała armia (remix)".