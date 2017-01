Mariah Carey i Elton John na weselu wnuczki rosyjskiego oligarchy

Brytyjski muzyk i amerykańska wokalistka wystąpili na weselu wnuczki jednego z najbogatszych Rosjan, przedsiębiorcy Walerija Kogana. Za pojawienie się na wydarzeniu mieli zostać sowicie wynagrodzeni.

Mariah Carey wystąpiła dla wnuczki rosyjskiego miliardera /Theo Wargo / Getty Images

Gwiazdorzy byli główną atrakcją dziewięciogodzinnej imprezy zorganizowanej na cześć pary młodej - Daniela Kenwieja i Ireny Kogan. Wszystko opłacić miał dziadek Ireny, Walerij Kogan wraz ze swoim partnerem biznesowym Dmitrijem Kamienszczikiem. Wspólnie rosyjscy miliarderzy są właścicielami największego lotniska we wschodniej Europie - Moskwa-Domodiedowo.

Według gazety "The Sun" oprócz Mariah Carey i Eltona Johna, w roli weselnego DJ-a miał sprawdzić się Mark Ronson.

Wokalistka na weselu miała wykonać m.in. utwór "We Belong Together". Mówi się, że za swój występ zainkasowała nawet trzy miliony dolarów. Co więcej gwiazda zażyczyła sobie prywatnego lotu do Londynu, gdzie odbywało się wesele.

Piosenkarce w dniu imprezy (14 stycznia) zrobiono kilka zdjęć. Był to jej pierwszy występ od koncertu sylwestrowego, kiedy to Mariah Carey zaliczyła wpadkę z odsłuchem. 46-letnia diwa miała problemy z playbackiem, które zaczęły się przy jej przebojach "Emotions" i "We Belong Together".

Występ Carey stał się przedmiotem żartów internautów, a także kolegów po fachu. Po wielu medialnych potyczkach i szukaniu winnego zaistniałej sytuacji, Mariah Carey zdecydowała, że na jakiś czas wycofuje się z obecności w mediach społecznościowych.

Pierwsze tygodnie 2017 roku nie są dla Carey łaskawe. W styczniu zdemolowano również jej gwiazdę w Hollywood, natomiast organizator koncertów w Argentynie i Chile odwołał występy wokalistki. Gwiazda oraz jej prawnicy złożyli do sądu odpowiedni pozew i domagają się wypłaty pełnego wynagrodzenia dla swojej klientki.

Za tą samą imprezę Elton John (9 lipca wystąpi w Sopocie) miał otrzymać milion dolarów. Na imprezie muzyk wykonał 12 utworów. Piosenkę "Tiny Dancer" zadedykował pannie młodej.



"To dla Ireny. Nie jest taka mała, ale wiem, że jest świetną tancerką ponieważ mogłem ją zobaczyć w akcji" - mówił Brytyjczyk.



Mariah i Elton, a także aktor Antonio Banderas, mieli wygłosić również kilka toastów i przemów na cześć pary młodej.



W zeszłym roku sporo kontrowersji wzbudził występ Jennifer Lopez, Stinga i Enrique Iglesiasa na weselu syna rosyjskiego miliardera Michaiła Gucerijewa (założyciel firmy Russneft).

