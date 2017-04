Major Lazer, Nicki Minaj i uzależnienie od smartfonów (klip "Run Up")

Do sieci trafił wspólny utwór Major Lazer, Nicki Minaj i PARTYNEXTDOOR pt. "Run Up".

Nicki Minaj wystąpiła w nowym klipie Major Lazer /Jason Merritt /Getty Images

Za reżyserię klipu odpowiedzialni byli Francuzi - Paul Luc & MartinPaul. Twórcy przy okazji wytłumaczyli zamysł teledysku.

"Śmialiśmy się z siebie i bezwarunkowej miłości do naszych smartfonów" - wyjaśniał kolektyw reżyserski.

Major Lazer przygotowują się do wydania czwartego albumu studyjnego pt. "Music Is The Weapon". Premiera zaplanowana jest jeszcze na ten rok. Na płycie pojawi się również wielu gości m.in. Camila Cabello, Sia, Bonnie McKee, The Weeknd, Travis Scott, Gwen Stefani, Justin Bieber i MØ.

W styczniu tego roku na festiwalu Sundance zaprezentowany został natomiast film dokumentalny z koncertu grupy na Kubie z 2016 r.

Nicki Minaj, oprócz gościnnego występu u Major Lazer, w ostatnim czasie pojawiła się m.in. w klipach Jasona Derullo "Swalla oraz Gucci Mane'a "Make Love". Ponadto wkrótce ukaże się także teledysk do utworu Davida Guetty "Light My Body Up" oraz jej numeru "No Frauds".

Zobacz klip "Run Up":