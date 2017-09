Linkin Park i Steve Aoki: Hołd dla Chestera Benningtona

Poniżej możecie posłuchać utworu "Darker Than The Light That Never Bleeds" - to mash-up z dwóch utworów Linkin Park przygotowany przez zaprzyjaźnionego z zespołem DJ-a Steve'a Aoki.

Chester Bennington (Linkin Park) miał 41 lat /fot. Rich Fury /Getty Images

Remiks został przygotowany w hołdzie dla wokalisty Linkin Park Chestera Beningtona, który popełnił samobójstwo 20 lipca. Muzyk miał 41 lat.

Amerykański DJ i producent Steve Aoki połączył dwa utwory grupy - "Darker Than Blood" oraz "A Light That Never Comes". Przy obu tych nagraniach wspierał zespół.

"Tęsknie za Tobą przyjacielu. Na zawsze zostaniesz w naszych sercach i myślach..." - napisał Aoki.

Członkowie grupy również przyłączyli się do tego hołdu.

Wideo Darker Than The Light That Never Bleeds (Chester Forever Steve Aoki Remix)

Cały dochód ze sprzedaży remiksu ma wesprzeć fundację Music for Relief - założoną przez muzyków Linkin Park.