Lady Pank: Płyta "LP1" na nowo z gośćmi

W piątek (15 czerwca) do sklepów trafiła "LP1", na nowo nagrana debiutancka płyta Lady Pank z udziałem zaproszonych gości.

20 czerwca 1983 r. ukazał się debiutancki album Lady Pank. Z "LP1" pochodzą największe przeboje zespołu do dziś grane na koncertach: "Kryzysowa narzeczona", "Mniej niż zero", "Zamki na piasku", "Vademecum skauta" czy "Fabryka małp".

Na początku lat 80. XX wieku radiowa "Trójka“, jako jedyna wówczas stacja prezentująca polską muzykę rockową, wylansowała z tej płyty aż 10 przebojów... czyli dokładnie tyle, ile znajduje się na płycie (singlem stał się nawet instrumentalny numer "Zakłócenie porządku"). Precedens, który nie powtórzył się w przypadku żadnej innej polskiej płyty.

"Młodzież dzisiaj słucha zupełnie innych utworów i innej muzyki. Mam tego świadomość, tym bardziej, że tworzę piosenki również dla wielu artystów z młodszych pokoleń i widzę czego oni oczekują i czego oczekują ich odbiorcy. Przypomnienie naszej pierwszej płyty, którą debiutowaliśmy 35 lat temu, z ludźmi, którzy na niej występują, a są o wiele młodsi od nas i trafiają do dużo młodszych słuchaczy, może sprawić, że wielu młodych sięgnie po tę płytę i będzie miało obraz tego, co Lady Pank sobą reprezentuje" - opowiada gitarzysta Jan Borysewicz.

"Być może wielu z nich dowie się dzięki temu o zespole Lady Pank, choć jak obserwuję publiczność na naszych koncertach, to nie mam kompleksu wieku. Spektrum wiekowe ludzi, którzy przychodzą nas posłuchać, ciągle mnie zaskakuje i fascynuje. Ta płyta to prezent również dla nich. Piosenki, które znają i lubią zostały zaśpiewane przez ich współczesnych idoli. Sam bym sobie kupił taką płytę" - dodaje kompozytor piosenek z "LP1" (wszystkie teksty na płytę napisał Andrzej Mogielnicki).



W nagraniach nowej wersji udział wzięli Katarzyna Nosowska, Kasia Kowalska, Lech Janerka, Grzegorz Markowski, Artur Rojek, Maciej Maleńczuk, Tomasz Organek, Krzysztof Zalewski, Piotr Rogucki i akordeonista Marcin Wyrostek.

"Oczywiście, mogliśmy dać zaproszonym artystom całkowicie wolną rękę: 'Wybierz sobie piosenkę i rób z nią co chcesz, zmieniaj na swoją modłę'. Ale czy to byłoby dobre rozwiązanie? Myślę, że takie akcje nie mają aż takiej wartości dla fanów zespołu. My chcieliśmy, żeby to był przede wszystkim prezent dla ludzi, którzy wychowali się na tym albumie. Chcieliśmy więc zachować barwy z tamtych lat, wokalistom dając oczywiście swobodę interpretacji. Doceniam fakt, że artyści, którzy są bardzo zapracowani, ciągle koncertują i nagrywają, znaleźli czas, żeby to dla nas zrobić. Okazało się, że znają te piosenki i one były dla nich ważne. Czuję, że ten sposób okazali nam szacunek" - komentuje wokalista Janusz Panasewicz.

Na "LP1" w formie bonusów trafiły trzy piosenki, które wprawdzie nie ukazały się na debiutanckim albumie Lady Pank, ale zostały nagrane i wylansowane jeszcze przed jego ukazaniem się na rynku: "Tańcz głupia tańcz", "Mała Lady Punk" i "Minus 10 w Rio".

Z obecnego składu grupy nagrania debiutu pamiętają jedynie liderzy: wokalista Janusz Panasewicz i gitarzysta Jan Borysewicz. Obecnie towarzyszą im Krzysztof Kieliszkiewicz (bas) i Kuba Jabłoński (perkusja).

Oto szczegóły "LP1":

1. "Mniej niż zero" | Lady Pank i goście

2. "Kryzysowa narzeczona" | Tomasz Organek

3. "Fabryka małp" | Krzysztof Zalewski

4. "Pokręciło mi się w głowie" | Lech Janerka | Janusz Panasewicz

5. "Du du" | Janusz Panasewicz

6. "Zakłócenie porządku"

7. "Zamki na piasku" | Kasia Kowalska

8. "Wciąż bardziej obcy" | Artur Rojek

9. "Vademecum skauta" | Piotr Rogucki

10. "Moje Kilimandżaro" | Grzegorz Markowski | Janusz Panasewicz

11. "Mała Lady Punk" | Jan Borysewicz

12. "Tańcz głupia tańcz" | Maciej Maleńczuk

13. "Minus 10 w Rio" | Katarzyna Nosowska.