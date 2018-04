Kiedy Jared Leto (Thirty Seconds To Mars) zgoli brodę?

W piątek (6 kwietnia) do sklepów trafi album "America" grupy Thirty Seconds To MArs, na czele której stoi Jared Leto.

Jared Leto zgoli swoją brodę? /Dia Dipasupil /Getty Images

Oprócz Jareda Leto, w grupie Thirty Seconds To Mars gra jego starszy brat Shannon Leto i Tomo Milicevic.

Pochodzący z Los Angeles zespół zadebiutował albumem "30 Seconds to Mars" w 2002 roku. Wielki, międzynarodowy sukces przyszedł wraz z drugą płytą "A Beautiful Lie" (2005), która rozeszła się w nakładzie ponad pięciu milionów egzemplarzy. Ich kolejne wydawnictwo "This Was War" pochodzi z 2009 roku. Podczas prac nad materiałem doszło do konfliktu między zespołem a wytwórnią EMI, co zostało udokumentowane w znakomicie ocenionym i wyróżnionym nagrodami dokumentalnym filmie "Artifact" (2012).

Czwarty longplay Thirty Seconds To Mars, "Love, Lust, Faith and Dreams", ukazał się w 2013 roku i odniósł komercyjny oraz artystyczny sukces. Na całym świecie kupiono 15 milinów kopii krążka.

Thirty Seconds to Mars mają na koncie wiele nagród i wyróżnień, w tym kilkanaście statuetek MTV, Billboard Music oraz wpis do Księgi Rekordów Guinnessa za najdłuższą trasę w historii.

Jared Leto w poniedziałek (2 kwietnia) na Instagramie zapytał fanów, czy ma zgolić swoją długą brodę. Później zadeklarował, że się jej pozbędzie, jeśli nowa płyta "America" dostanie się na szczyt amerykańskiej listy przebojów.

Sprzedająca miliony płyt rockowa formacja niedawno zaprezentowała nagranie "Dangerous Night", które jest następcą odnoszącego sukcesy pierwszego singla z nachodzącej płyty, "Walk On Water".



Wideo Thirty Seconds To Mars - Dangerous Night (Audio)

Oficjalny teledysk, który towarzyszy utworowi "Walk On Water" to jednocześnie zapowiedź dokumentu "A Day in the Life of America". Film nakręcono jednego dnia - 4 lipca 2017 roku - we wszystkich 50 stanach, a także w Dystrykcie Kolumbii i Portoryko. Nad dziełem pracowały 92 profesjonalne ekipy filmowe. Ponadto w dokumencie wykorzystano 10 tys. ujęć nadesłanych przez fanów oraz fragmenty wiadomości telewizyjnych i wpisów z mediów społecznościowych.

Clip 30 Seconds to Mars Walk On Water

Przypomnijmy, że Jared Leto (z brodą lub bez) wraz z Thrity Seconds To Mars w tym roku dwukrotnie zaprezentuje się polskiej publiczności. 18 kwietnia grupa zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a 29 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie.