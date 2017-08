Kasia Nosowska na Instagramie żartuje z show-biznesu

Na swoim profilu na Instagramie Katarzyna Nosowska recenzuje show-biznes i żartuje z koleżanek. "A ja żem jej powiedziała: 'Kaśka, nawet gdybyś od Małgorzaty Rozenek odkupiła jej najstarszy dowód osobisty i tak byłabyś młodsza'" - można usłyszeć na wideo wokalistki.

Katarzyna Nosowska robi furorę na Instagramie /AKPA

Kasia Nosowska, wokalistka Hey, na swoim Instagramie zamieszcza krótkie filmy wideo, gdzie w zabawny sposób komentuje sytuacje z rodzimego show-biznesu oraz żartuje sobie z innych gwiazd. Np. z Edyty Górniak: "Ja żem jej powiedziała: 'Kaśka, to, że Edyta Górniak odpowiedziała Ci kiedyś +cześć+ nie oznacza, że masz koleżankę w Los Angeles'".

"A ja żem jej powiedziała: 'Kaśka, a pamiętasz jak ktoś kiedyś krzyknął +Kaśka+, ty się odwróciłaś, a to było do Kayah? A potem znowu krzyknął +Kaśka+ i znowu to było do Kayah? Kaśka, nie do ciebie'" - o zbieżności imion z Kayah.

I wreszcie o sobie samej: "A ja żem jej powiedziała: 'Kaśka, jesienna trasa w ogromnych halach, to świetny pomysł, na dużej scenie będziesz wyglądała na osobę drobną. Problemem są szczupli goście, może niech nie podchodzą zbyt blisko...'".