Jula z piosenką dla "M jak Miłość"

Piosenka "M jak Miłość" to kolejna odsłona płyty Juli. Nagrana została na potrzeby serialu "M jak Miłość", ale znajdzie się też na płycie artystki. Premiera albumu "Milion słów" zaplanowana jest na 26 maja 2017 roku.

Jula w "M jak Milość" /www.mjakmilosc.tvp.pl/

"Z tą piosenką było trochę pracy, bo utwory do filmów pisze się zupełnie inaczej - mają coś zilustrować, trzeba wykazać się dużą elastycznością. Musisz wziąć pod uwagę specyfikę scenariusza, odbiorcę itd." - opowiadała autorka tekstów, Patrycja Kosiarkiewicz

"Mieliśmy już doświadczenie, bo półtora roku wcześniej pisaliśmy numer do kinowego przeboju ‘Listy do M. 2’. Czytałam wtedy scenariusz i z tego rodził się tekst pt. 'Na pewno' śpiewany później przez chór Sound'n'Grace. Tym razem poszłam śladem poprzednich piosenek przewodnich serialu. Ponieważ leci on od lat, zdążył mieć dwie piosenki tytułowe: najpierw utwór Wojtka Gąsowskiego, a następnie Beaty Kozidrak" - tłumaczyła Kosiarkiewicz.

"To właśnie one były inspiracją. Myślę, że nasza wersja jest lekka, nowoczesna, to taka muzyczna mgiełka. Chcieliśmy by było pozytywnie, pastelowo, z dużą dawką optymizmu i nadziei, którą serial niesie. Dla mnie najważniejszym przekazem utworu jest fraza: miłość - podaj dalej. Miłość musi krążyć, wtedy objawia całą swa moc" - podsumowała tekściarka.

Co ciekawe, na oficjalnym profilu Juli na Facebooku, jej fani domagają się, aby piosenka "M jak Miłość" zagościła w serialu na stałe.

"Dla mnie ten utwór powinien rozpoczynać każdy odcinek. Bo tamta piosenka jest już nudna. Czas zmienić na twoją" - czytamy w jednym z komentarzy.

"Nie miała bym nic przeciwko, gdyby była wykorzystana jako utwór otwierający serial" - napisała inna z internautek.



"M jak Miłość" to kolejny singel z nowej płyty Juli "Milion słów", która ukaże się 26 maja. Do tej pory jej fani mogli usłyszeć utwór "Dobrego dnia". Muzykę do obu singli stworzył Bartosz "Tabb" Zielony. Tabb i wspominana Kosiarkiewicz wcześniej stworzyli dla Juli świąteczną piosenkę.

Przypomnijmy, że wokalistka w serialu "M jak Miłość" pojawiła się w 2017 roku. Piosenkarka w produkcji wciela się w rolę Pauliny, nianię Szymka oraz dziewczynę Marcina (w tej roli Mikołaj Roznerski).

Jula, czyli Julita Fabiszewska, zdobyła rozgłos dzięki swoim amatorskim nagraniom publikowanym w internecie. Utwory jej autorstwa, m.in. "Za każdym razem", w kilka lat osiągnęły 30 mln wyświetleń.

W 2012 roku wydała swój debiutancki album "Na krawędzi", który osiągnął status złotej płyty. Dwa lata później ukazał się kolejny krążek "180°". Oba utrzymane były w stylistyce popowo-rockowej.