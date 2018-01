Jim Rodford nie żyje. Muzyk The Kinks i The Zombies miał 76 lat

W swoim domu w St. Albans zmarł Jim Rodford, lider grupy Argent, basista znany również z The Kinks i The Zombies.

Jim Rodford miał 76 lat /Christopher Polk /Getty Images

Informację o śmierci Jima Rodforda potwierdził jego kuzyn, Rod Argent, który napisał o tym na facebookowym profilu The Zombies.

76-letni muzyk zmarł po upadku ze schodów.

"Był niezwykle oddany lokalnej scenie w St. Albans, gdzie spędził swoje całe życie" - przypomina Argent, z którym Rodford założył The Zombies we wczesnych latach 60. XX wieku.

Basista w 1969 r. dołączył też do grupy Argent.

Z kolei w 1978 r. zastąpił Johna Daltona w The Kinks, w której występował przez 18 lat.

Rodford powrócił do The Zombies pod koniec lat 90. Ostatni raz w barwach tej formacji wystąpił 14 stycznia w ramach the 30A Songwriters Festival na Florydzie.

