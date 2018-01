Jak zmarła Dolores O’Riordan? Policja wydała oficjalny komunikat

Wokalistka The Cranberries, Dolores O’Riordan, nie zmarła w podejrzanych okolicznościach – oświadczył Scotland Yard. Wokalistka miała 46 lat.

Dolores O'Riordan nie zmarła w podejrzanych okolicznościach /PA Wire/PA Images / East News

Dolores O'Riordan została znaleziona martwa w swoim pokoju hotelowym w Londynie w poniedziałek 15 stycznia. Wokalistka przebywała w stolicy Wielkiej Brytanii ze względu na krótką sesję nagraniową. Informację o śmierci potwierdził rzecznik wokalistki w rozmowie z "The Limerick Leader".

"Członkowie rodziny są wstrząśnięci tymi wiadomościami i proszą o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym czasie" - czytamy we wpisie na profilu The Cranberries na Facebooku.

Jak oświadczył rzecznik policji, po przygotowaniu odpowiedniego raportu sprawa zostanie przekazana koronerowi. To on ustali dokładne przyczyny zgonu.

Wiadomo, że wokalistka od lat cierpiała na chorobę afektywną dwubiegunową. W przeszłości przeszła anoreksję, a jako dziecko była molestowana seksualnie. Skarżyła się także na fizyczne dolegliwości, które były powodem przerwania ostatniego europejskiego tournee grupy The Cranberries.

Dolores O’Riordan osierociała dwie córki i syna. Jej nagła śmierć wstrząsnęła fanami zespołu na całym świecie.

Prezydent Irlandii Michael Higgins nazwał śmierć wokalistki wielką stratą. Media społecznościowe pełne są kondolencji od zaprzyjaźnionych grup muzycznych i miłośników talentu irlandzkiej artystki.

O'Riordan stała na czele irlandzkiego kwartetu The Cranberries. Skład grupy uzupełniali bracia Hogan: Mike (bas) i Noel (gitara) oraz grający na perkusji Fergal Lawler.

Formacja największą popularnością cieszyła się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

Dolores nagrywała też solo - wydała albumy "Are You Listening?" (2007) i "No Baggage" (2009).

