Jak wygląda "Codzienność" Tego Typa Mesa i Dawida Podsiadły?

​Utwór "Codzienność" z płyty Tego Typa Mesa doczekał się teledysku. W utworze gościnnie udzielił się Dawid Podsiadło, który wystąpił również w klipie do singla.

Ten Typ Mes i Dawid Podsiadło połączyli siły /Paweł Zanio /materiały prasowe

Kawałek "Codzienność" nagrany we współpracy z Dawidem Podsiadłą, pochodzi z płyty Tego Typa Mesa "AŁA." wydanej w tamtym roku.

"Utwór nagrany do bitu Foxa zwizualizowano dwutorowo: sceny z artystami nakręcono w studiu na przywołujących najlepsze wspomnienia kamerach VHS i 8mm. Potem przyszła pora na skomplikowane i efektowne ujęcia fabularne, odnoszące się do tytułowej codzienności. Pracowitość i dbałość o detal ekipy Makata x Lads opłaciła się, a uwięzione w sztucznym świetle głowy aktorów, wiodą do kilku nie zawsze łagodnych dla ogółu społeczeństwa tropów interpretacji" - czytamy w informacji prasowej.

Przy okazji premiery singla startuje również sprzedaż winyla "AŁA."

Zobacz teledysk "Codzienność":

Clip Ten Typ Mes Codzienność + Dawid Podsiadło

