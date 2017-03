Jack Owen w Six Feet Under

Uznany amerykański gitarzysta Jack Owen dołączył do składu Six Feet Under.

Jack Owen dołączył do Six Feet Under /Oficjalna strona zespołu

Przypomnijmy, że Jack Owen to jeden z założycieli grupy Cannibal Corpse, ikony amerykańskiego death metalu, w której udzielał się w latach 1988-2004. Pierwsze cztery płyty Cannibal Corpse z początku lat 90. nagrywał zresztą z wokalistą Chrisem Banresem, liderem Six Fet Under.

Reklama

Przez ostatnie 12 lat Owen grał w Deicide, inne legendarnej formacji z panteonu amerykańskiego death metalu, z której odszedł w 2016 roku.

"O wspólnym graniu zaczęliśmy rozmawiać kilka miesięcy temu, po jego odejściu z poprzedniego zespołu. Ponowna współpraca z Jackiem zapowiada się niesamowicie, mamy w końcu za sobą trochę mocnych przygód, najdelikatniej mówiąc... Wejście na scenę z Jackiem po raz pierwszy od 22 lat będzie zabójcze!" - nie kryje zadowolenia Chris Barnes.



"Ogromnie cieszę się ze współpracy z moim metalowym bratem Chrisem Barnesem i potężnym Six Feet Under! Od lat dyskutowaliśmy o napisaniu własnego materiału i mam nadzieję, że ten czas wreszcie nadchodzi. Byłoby kapitalnie" - dodał Jack Owen.



Przypomnijmy, że 24 lutego swą premierę miał "Torment", nowy album Six Feet Under.



Utworu "The Separation Of Flesh From Bone" Six Feet Under z płyty "Torment" możecie posłuchać poniżej: