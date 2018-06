"(I Just) Died In Your Arms" w nowej wersji. W klipie wystąpiła mistrzyni pole dance

​Światowy przebój "(I Just) Died In Your Arms" zyskał nową odsłonę, za którą odpowiada trio Komodo. W teledysku do wystąpiła Kasia Bielecka - mistrzyni Europy w pole dance.

Katarzyna Bielecka pokazała swoje umiejętności /materiały prasowe

Utwór "(I Just) Died In Your Arms" to hit brytyjskiej formacji Cutting Crew, którego autorem jest Nick Van Eede. W latach 80. piosenka królowała na listach przebojów w wielu krajach m.in. w USA, Kanadzie, Finlandii, Wielkiej Brytanii, RPA, Szwecji czy Szwajcarii. Za zgodą samego twórcy polska formacja Komodo przygotowała nową, taneczną odsłonę przeboju idealnie wpisującą się w letni, wakacyjny klimat. W utworze gościnnie zaśpiewał amerykański wokalista Michael Shynes.

"Utwór 'I Just Died In Your Arms' jest kolejnym klasykiem, do którego podchodzimy z sentymentem i uznaniem, gdyż jest to jedno z naszych ulubionych nagrań. Już sam fakt, że Nickowi spodobała się nasza wersja jest dla nas ogromnym sukcesem. Mamy nadzieję, że spodoba się ona także słuchaczom" - mówią członkowie Komodo.

Do utworu powstał teledysk, w którym podziwiać można niesamowite umiejętności i niezwykłe akrobacje Katarzyny Bieleckiej - mistrzyni Europy w pole dance.

Zobacz teledysk "(I Just) Died In Yours Arms":



Komodo to producenckie trio z Małopolski. Grupa odpowiedzialna jest za stworzenie klubowej wersji przeboju "Blue Suede Shoes".

