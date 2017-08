"Gwiazdy Letniego Nieba": TVP przegrała z konkurencją

Spośród trzech koncertów pokazanych 18 i 19 sierpnia br. najwięcej widzów zgromadził Festiwal weselnych przebojów, który w Polsacie oglądało 2,75 mln osób. 1,64 mln oglądających zgromadził Top of the Top Festival 2017 pokazany w TVN. Z kolei koncert "Gwiazdy Letniego Nieba" publicznej Jedynki miał 1,40 mln widzów - wynika z raportu Wirtualnemedia.pl.

Koncert "Gwiazdy Letniego Nieba" poprowadzili Edyta Herbuś i Tomasz Wolny

Festiwal weselnych przebojów odbył się w Mrągowie w piątek, 18 sierpnia 2017 roku. Wystąpili w nim m.in.: Dwa Plus Jeden, grupa Bolter, Krzysztof Krawczyk, Wojciech Gąssowski, Michał Wiśniewski, Krystyna Giżowska, Weekend, Masters, Top One, Classic, Milano, Exaited i Paulla. Koncert poprowadzili Elżbieta Romanowska, Rafał Maserak, Agnieszka Hyży i Bartek Orzeł.

Średnia widownia transmisji tego wydarzenia na antenie Polsatu wyniosła 2,75 mln osób. Przełożyło się to na 24,29 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 19,87 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 21,59 proc. w grupie 16-59 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.

Po dwuletniej przerwie w Sopocie odbył się Top of the Top Festival. W trzydniowym wydarzeniu zaprezentowało się 50 polskich gwiazd, takich jak m.in.: Edyta Górniak, Kayah, Cleo i Andrzej Piaseczny.



W sobotę 19 sierpnia odbył się drugi dzień Sopot Top of the Top Festival. Na zdjęciu Kayah.

Pierwsze dwa dni imprezy transmitował TVN. Średnia widownia tego widowiska wyniosła 1,64 mln osób, co przełożyło się odpowiednio na 14,80 proc., 17,30 proc. i 15,96 proc. udziału.

W zeszłą sobotę odbył się również koncert "Gwiazdy Letniego Nieba", który z kolei pokazała publiczna Jedynka. Na scenie kieleckiego amfiteatru Kadzielnia wystąpili m.in. Kasia Cerekwicka, Ewelina Lisowska, Kasia Popowska, Adam Stachowiak, Łukasz Zagrobelny, Lombard, Feel, Urszula, Natalia Kukulska i Kasia Moś.

19 sierpnia w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia odbył się koncert pt. "Gwiazdy Letniego Nieba", który zorganizowany został przez TVP i władze miasta. Wystąpili m.in. Feel, Natalia Kukulska, Lombardi Kasia Moś.

Transmisję muzycznego wydarzenia na antenie TVP1 śledziło 1,40 mln osób (odpowiednio 11,58 proc., 7,54 proc. i 9,50 proc. udziału).



Przypomnijmy, że Jacek Kurski nie krył zadowolenia po koncercie w Kielcach. Dodatkowo prezes TVP chwalił się, że w trakcie wydarzenia dzięki widzom udało się zebrać ponad milion złotych na pomoc poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach na północy kraju.



"Jestem wniebowzięty. Jak zobaczyłem wypełniony amfiteatr, najpiękniejszy w Polsce i jeden z najpiękniejszych w Europie, to nie miałem wątpliwości, że to miasto zasługuje na kolejne koncerty tego typu. Mam nadzieję, że ten nowy format muzyczny od przyszłego roku będzie nowym festiwalem" - opowiadał Kurski agencji PAP, dodając, że festiwal będzie "komplementarnym i uzupełniającym do festiwalu opolskiego".