Florence and the Machine wraca (nowy utwór i teledysk "Sky Full of Song")

"To piosenka, która spadła mi prosto z nieba" - mówi wokalistka Florence and the Machine o swoim nowym utworze "Sky Full Of Song".

Florence Welch będzie gwiazdą Orange Warsaw Festival /Vincent Haycock /materiały prasowe

Bez wcześniejszych zapowiedzi zespół Florence and the Machine powraca z nowym utworem "Sky Full of Song".



W ramach Record Store Day, 21 kwietnia, ukaże się 7-calowa, winylowa wersja singla. Video do utworu nakręcił A.G Rojas.



"To piosenka, która spadła mi prosto z nieba" - mówi o "Sky Full Of Song" Florence Welch. "Czasem, gdy występujesz na scenie, wchodzisz w swoisty stan uniesienia i ciężko później zejść na ziemię. O tym właśnie jest ten numer. O uczuciu, które cię rozdziera, o pędzie w górę, poza swoje granice, o tym, jak chcesz, żeby ktoś cię przytrzymał, nie pozwolił ci odlecieć, pomógł wrócić do bycia sobą. To niesamowite, iście niebiańskie, a zarazem naznaczone samotnością uczucie" - dodaje Brytyjka.



Na singlu wydanym z okazji Record Store Day znajdzie się również nagranie "New York poem (for Polly)". Tekst pochodzi z "Useless Magic", pierwszej książki Florence, w której znalazły się teksty, rysunki, wiersze oraz wszystko, co pozwala wejrzeć w jej proces twórczy. "Useless Magic" ukaże się w Wielkiej Brytanii 5 lipca.



Przypomnijmy, że Florence ant the Machine będzie gwiazdą tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival.



Zobacz teledysk "Sky Full of Song":