Festiwal w Opolu 2018: Znamy wyniki oglądalności

Niedzielny koncert "Od Opola do Opola" przyciągnął największą publiczność podczas 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tradycyjnie najmniej widzów zobaczyło konkurs Debiuty", który rozpoczął się po północy z piątku na sobotę.

Krzysztof Krawczyk podczas piłkarskiego koncertu na Festiwalu w Opolu AKPA

Święto polskiej piosenki rozpoczął dzień ze sportowymi emocjami. Piątkowy (8 czerwca) koncert przypominający piłkarskie piosenki sprzed lat zobaczyło prawie 2,5 mln widzów.

Festiwal w Opolu 2018: Koncert "Przebój na mundial" - część pierwsza 1 10 Andrzej Dąbrowski Autor zdjęcia: Mieszko Piętka Źródło: AKPA 10

Reklama

Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz, Bohdan Łazuka, Andrzej Dąbrowski, Kamil Bednarek, Liber i InoRos.

Później opolski amfiteatr po raz pierwszy w swojej historii zamienił się w wielką strefę kibica, bo w trakcie festiwalu pokazano towarzyski mecz Polska - Chile. Jeden z ostatnich sprawdzianów kadry Adama Nawałki przed mistrzostwami świata w Rosji zobaczyło ponad 5,5 mln osób.

Po spotkaniu pokazano konkurs, w którym widzowie i jury wybierali oficjalnym hymn polskiej reprezentacji na tegoroczny mundial. O przebój na rozpoczynający się 14 czerwca mundial walczyli: Pectus ("Smak zwycięstwa"), InoRos ("Dawaj Polska"), Rudnik ("Twój dzień"), Orły.PL ("Chodź na mecz"), Kombi ("Polska drużyna"), Chucho & HCR ("Ole Ole"), Blondyn i polscy fani z Irlandii ("Lecimy do Rosji"). Ostatecznie zwyciężyła dowodzona przez Sławomira Łosowskiego grupa Kombi.

Clip Kombi Polska drużyna

Mocno skrytykowany za poziom koncert (pojawili się w nim również Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Nowak i Złe Psy) przyciągnął 2,5 mln widzów.



Festiwal w Opolu 2018: Koncert "Przebój na mundial" - część druga 1 10 Pectus Autor zdjęcia: Mieszko Piętka Źródło: AKPA 10

Pierwszy dzień festiwalu zakończył konkurs Debiuty. Rozpoczęty tuż po północy koncert przyciągnął zaledwie nieco ponad 830 tys. widzów, a główną nagrodę opolskiej Karolinki zdobyła grupa Girls On Fire z piosenką "Siła kobiet".

Clip Girls On Fire Siła kobiet

Festiwal w Opolu 2018: Koncert "Debiuty" 1 11 Girls on Fire Autor zdjęcia: Jacek Kurnikowski Źródło: AKPA 11

Sobota (9 czerwca) w Opolu to jubileusz śpiewającego z playbacku Krzysztofa Krawczyka, występy Blue Cafe, Kasi Cerekwickiej i grupy Leszcze oraz konkurs Premier (ponad 2,2 mln widzów). Bezapelacyjne zwycięstwo odniosła w nim grupa Tulia z piosenką "Jeszcze cię nie ma".

Clip Tulia Jeszcze cię nie ma

Festiwal w Opolu 2018: Jubileusz Krzysztofa Krawczyka 1 11 Na Festiwalu w Opolu 2018 swoje 55-lecie kariery świętował Krzysztof Krawczyk Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 11

Festiwal w Opolu 2018: Koncert Premier 1 12 Zobacz zdjęcia z koncertu Premiery na Festiwalu w Opolu 2018 - Tulia z dubletem (nagroda jury i publiczności) Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 12

Festiwal w Opolu 2018: Jubileusz Blue Cafe i dekolt Dominiki Gawędy 1 8 Zobacz zdjęcia z jubileuszu 20-lecia Blue Cafe podczas Festiwalu w Opolu 2018 Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 8

Znacznie mniejszą publiczność (ponad 1,43 mln) przyciągnął koncert podsumowujący dorobek polskiej piosenki literackiej i kabaretowej pt. "Ja to mam szczęście". Na scenie pojawili się m.in. Katarzyna Dąbrowska ("Korowód"), Krzysztof Kiljański ("Tak jak malował Pan Chagall"), Olga Szomańska ("Łatwopalni"), Elżbieta Romanowska i Marek Kaliszuk ("Czy te oczy mogą kłamać"), Grażyna Auguścik ("Samba przed rozstaniem"), Przemysław Babiarz ("W Polskę idziemy"), Mikołaj Krawczyk ("Ja wysiadam"), Agata Nizińska ("Życie to nie teatr"), Edyta Geppert ("Miasteczko pana Andersena"), Janusz Radek, Damian Ukeje i Monika Dryl ("Tango na głos"), Jacek Kawalec ("Kartka z dziejów ludzkości"), Olga Bończyk ("Z kim tak ci będzie źle, jak ze mną"), Monika Dryl ("Już nigdy"), Natalia Sikora ("Tomaszów"), Maciej Miecznikowski ("Piosenka niekochającego"), laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie Paulina Gruszecka ("Jest fantastycznie"), Agnieszka Twardowska ("Niebo do wynajęcia") i Marek Kaliszuk ("W wielkim mieście").

Festiwal w Opolu 2018: Koncert "Ja to mam szczęście" 1 16 Zobacz zdjęcia z koncertu "Ja to mam szczęście" podczas Festiwalu w Opolu 2018 - Edyta Geppert Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 16

Największą widownię (ponad 2,68 mln) zgromadził pierwszy z niedzielnych koncertów - "Od Opola do Opola" prezentujący to, co wydarzyło się w polskiej muzyce od ubiegłorocznego festiwalu. Wystąpili m.in. Sławomir ze swoją żoną Magdą "Kajrą" Kajrowicz ("Miłość w Zakopanem"), Wanda i Banda ("Nie będę Julią" i "Kochaj mnie miły"), Sarsa ("Volta", "Motyle i ćmy"), Edyta Górniak ("Andromeda"), Kasia Kowalska ("Antidotum", "Pieprz i sól"), Margaret ("Byle jak", "In My Cabana"), Natalia Szroeder ("Parasole"), Andrzej Krzywy i Ifi Ude ("Ludzkie gadanie"), Ruda (Red Lips) i Gromee ("Bo jo cie kochom" De Press), Krzysztof Zalewski ("Domek bez adresu", "Polsko"), Edyta Geppert ("Szukaj mnie", "Poeci nie zjawiają się przypadkiem"), Kortez ("Dobry moment", "Pierwsza") i Stanisława Celińska ("Cudem jest świat", "Mija raz dwa"), Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz ("Wszystko może się stać", "Jeszcze się tam żagiel bieli" oraz wiązanka ludowych przebojów).

Festiwal w Opolu 2018: Koncert "Od Opola do Opola" 1 15 Zobacz zdjęcia z koncertu "Od Opola do Opola" podczas Festiwalu w Opolu 2018 Alicja Majewska Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 15

Z kolei finałowe widowisko "Piosenka ci nie da zapomnieć. Koncert przebojów stulecia" przyciągnęło niespełna 1,6 mln widzów. Wielkie polskie przeboje w nowych aranżacjach przypomnieli m.in. Halina Mlynkova ("I nie zapomnisz mnie"), Kombii ("Czas nas uczy pogody"), Natalia Szroeder ("Nic nie może przecież wiecznie trwać"), Katarzyna Cerekwicka ("Pamiętasz była jesień"), Sławomir Uniatowski ("Lubię wracać tam, gdzie byłem"), Natalia Sikora ("Zegarmistrz światła"), Małgorzata Ostrowska i Daria Zawiałow ("Biała flaga"), Andrzej Krzywy i Sławek Uniatowski ("Supermanka"), Andrzej Lampert ("Jej portret"), Marek Piekarczyk ("Jestem kobietą" Edyty Górniak), Kasia Kowalska ("Zawsze tam, gdzie ty" Lady Pank), De Mono ("Kiedy byłem małym chłopcem"), Feel ("Wehikuł czasu" Dżemu), Ryszard Rynkowski ("C'est La Vie - Paryż z pocztówki"), Red Lips wspierani przez Damiana Ukeje i Łukasza Drapałę ("Gdy nie ma dzieci" Kultu), Krzysztof Zalewski ("Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena), Ifi Ude ("Już nie ma dzikich plaż"), Beata Przybytek ("Kochać"), Kasia Moś ("Królowa łez" Agnieszki Chylińskiej), Natalia Szroeder ("Cykady na Cykladach"), Daria Zawiałow ("Ostatni" Edyty Bartosiewicz), Edyta Górniak ("Co mi Panie dasz?" Bajmu) i Małgorzata Ostrowska (wiązanka przebojów grupy Perfect - "Idź precz", "Ale w koło jest wesoło", "Chcemy być sobą").

W finale na scenie pojawili się wszyscy wykonawcy widowiska, którzy wspierani przez Marka Grechutę z telebimu przypomnieli hymn "Ważne są tylko te dni, których nie znamy" tego nieżyjącego od 2006 r. wokalisty.

Festiwal w Opolu 2018: Natalia Szroeder na scenie 1 6 Natalia Szroeder podczas Festiwalu w Opolu wystąpiła w dwóch koncertach. Autor zdjęcia: Jacek Kurnikowski Źródło: AKPA 6

Festiwal w Opolu 2018: Jubileusz Krzysztofa Krawczyka 1 11 Na Festiwalu w Opolu 2018 swoje 55-lecie kariery świętował Krzysztof Krawczyk Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 11

Ostatniego dnia festiwalu (poniedziałek 11 czerwca) odbędzie się "Koncert alternatywny", podczas którego wystąpią artyści zaproszeni przez TVP Kultura."Nie zamykamy się na gatunki muzyczne, jesteśmy otwarci i szukamy tych, którzy przekraczają i poszukują" - poinformował kierownik redakcji muzyki i widowisk artystycznych TVP kultura Michał Warchoł. Na festiwalu wystąpią m.in. Jazz Band Młynarski-Masecki, Julia Marcell i Apteka.