Ensiferum: Nowa płyta "Two Paths"

Folkmetalowcy z fińskiego Ensiferum odliczają już dni do premiery nowego longplaya.

Ensiferum przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Two Paths", siódmą płytę kwintetu z Helsinek, zarejestrowano analogowo, nad czym czuwał producent Anssi Kippo.

Okładkę przygotował Gyula Havancsak, ten sam artysta, który jest autorem okładki zdobiącej "One Man Army", poprzedniego albumu Finów z 2015 roku.



Na "Two Paths" znajdziemy także alternatywne wersje utworów z podstawowego programu płyty, czyli "God Is Dead" i "Don’t You Say".



"Choć w Ensiferum zawsze pojawiają się czyste wokale i chóry, mocny wokal jest u nas podstawową manierą wokalną, a że te utwory sprawdzały się doskonale w obu stylistykach, postanowiliśmy umieścić dwie wersje" - wyjaśnił grający na basie wokalista Sami Hinkka.



Album "Two Paths" ujrzy światło dzienne 15 września nakładem Metal Blade Records.



Tymczasem już teraz możecie się zapoznać z pierwszym singlem "For Those About To Fight For Metal":

Wideo Ensiferum "For Those About to Fight for Metal" (OFFICIAL)

Oto lista utworów albumu "Two Paths":



1. "Ajattomasta Unesta"

2. "For Those About To Fight For Metal"

3. "Way Of The Warrior"

4. "Two Paths"

5. "King Of Storms"

6. "Feast With Valkyries"

7. "Don't You Say"

8. "I Will Never Kneel"

9. "God Is Dead"

10. "Hail To The Victor"

11. "Unettomaan Aikaan".