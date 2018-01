Elton John rusza w pożegnalną trasę. Ostatni koncert w Polsce w 2019 r.

Po 50 latach na scenie Elton John rezygnuje z dużych tras koncertowych. W ramach trzyletniej, pożegnalnej trasy "Farewell Yellow Brick Road" wystąpi także w Polsce - 4 maja 2019 r. zaśpiewa w Tauron Arenie Kraków.

Elton John od pewnego czasu ma problemy zdrowotne /Theo Wargo /Getty Images

Artykuł Elton John kończy 70 lat. Szaleństwa sir Eltona

Problemy zdrowotne Eltona Johna. Odwołał koncerty

W 2017 r. podczas koncertów w RPA Elton John nabawił się niebezpiecznej infekcji. Spędził nawet kilka dni na oddziale intensywnej terapii. Z uwagi na złe samopoczucie zmuszony też był odwołać tegoroczne koncerty w Las Vegas i Kalifornii.

Jeśli dodać do tego fakt, że prawie od 20 lat śpiewa z rozrusznikiem serca, decyzja o wyhamowaniu kariery nabiera sensu.

W środę, 24 stycznia, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Londynie, 70-letni muzyk ogłosił rozpoczęcie pożegnalnej trasy koncertowej "Farewell Yellow Brick Road".

Występ w Tauron Arenie Kraków 4 maja 2019 roku będzie częścią trzyletniego tournee "Farewell Yellow Brick Road", w spektakularny sposób zwieńczającego dorobek fenomenalnego muzyka.

Trwająca pół wieku kariera Eltona Johna na zawsze odmieniła oblicze popkultury, przynosząc światu niezliczone hity, takie jak "Candle in the Wind", "I’m Still Standing", "Your Song", "Rocket Man" czy nagrodzona Oscarem piosenka "Can You Feel the Love Tonight" ze ścieżki dźwiękowej do filmu “Król Lew". Artysta ma w kolekcji więcej cennych statuetek - m.in. 5 Grammy i tyle samo Brit Awards, Złoty Glob i nagrodę Tony, jest też członkiem Rockandrollowego Salonu Sław i Songwriters Hall of Fame.

"Koncerty na żywo mnie napędzają, z wielką ekscytacją i pokorą przyjmuję możliwość występowania przed publicznością. Finałowe tournee będzie pełne pasji i kreatywności, które sprawiały moim fanom radość przez ostatnie dekady. Po jego zakończeniu zamknę ten rozdział i pożegnam się z życiem w trasie. Potrzebuję więcej czasu, który chcę poświęcić wychowaniu moich dzieci" - oświadczył Elton John, który z mężem Davidem Furnishem wychowuje dwóch synów: Zachary'ego (ur. 2010) i Elijah (ur. 2013).

W najbliższy wtorek, 30 stycznia, odbędzie się specjalne widowisko "Elton John: I'm Still Standing - A Grammy Salute". Pięciokrotny zdobywca Grammy zostanie na nim uhonorowany za swój ogromny wkład w społeczność muzyczną.



Na koncercie w hołdzie 70-letniemu wokaliście wystąpią m.in. Miley Cyrus, Sam Smith, Chris Martin, Kesha, Keith Urban oraz John Legend.