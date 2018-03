Elton John: Gwiazdy składają hołd (płyta "Revamp")

Kilkunastu wykonawców - gwiazd popu, hip hopu i rocka - zmierzyło się z twórczością Eltona Johna i nagrało jego piosenki na płytę "Revamp" (premiera 6 kwietnia).

Po 50 latach na scenie Elton John rezygnuje z dużych tras koncertowych. W ramach trzyletniej, pożegnalnej trasy "Farewell Yellow Brick Road" wystąpi także w Polsce - 4 maja 2019 r. zaśpiewa w Tauron Arenie Kraków.

Zanim 70-letni sir Elton całkiem zakończy karierę, jego fanów czekają liczne niespodzianki.

Jedną z nich jest płyta "Revamp", na której znajdą się najsłynniejsze utwory artysty w interpretacjach największych gwiazd współczesnej muzyki.

Do inspiracji twórczością Eltona Johna przyznają się przedstawiciele wielu pokoleń, a wśród nich znajdują się nie tylko gwiazdy pop, ale też rocka, hip hopu i soulu.

6 kwietnia poza płytą "Revamp" ukaże się także album "Restoration" z nowymi wersjami przebojów Eltona w wykonaniu gwiazd muzyki country, m.in. Rosanne Cash, Emmylou Harris, Miley Cyrus i Williego Nelsona.

"To oznacza, że nasza muzyka wciąż jest znacząca i że nasze piosenki trafiają do nowej publiczności. Jesteśmy tym zaszczyceni i dziękujemy twórcom za ich szczodrość" - podkreśla Elton, który od lata tworzy spółkę autorską z Berniem Taupinem.



Album "Revamp" promuje utwór "Don't Go Breaking My Heart" w wykonaniu Q-Tipa oraz Demi Lovato.

Zobacz oryginalny teledysk "Don't Go Breaking My Heart":

Oto szczegóły płyty "Revamp":



1. "Bennie And The Jets" - Elton John, P!nk i Logic

2. "We All Fall In Love Sometimes" - Coldplay

3. "I Guess That’s Why They Call It The Blues" - Alessia Cara

4. "Candle In The Wind" (2018 Version) - Ed Sheeran

5. "Tiny Dancer" - Florence + The Machine

6. "Someone Saved My Life Tonight" - Mumford & Sons

7. "Sorry Seems To Be The Hardest Word" - Mary J. Blige

8. "Don’t Go Breaking My Heart" - Q-Tip featuring Demi Lovato

9. "Mona Lisas And Mad Hatters" - The Killers

10. "Daniel" - Sam Smith

11. "Don’t Let The Sun Go Down On Me" - Miley Cyrus

12. "Your Song" - Lady Gaga

13. "Goodbye Yellow Brick Road" - Queens of the Stone Age.