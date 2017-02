Ed Sheeran zaskoczył 8-latka w programie Ellen DeGeneres

Ed Sheeran był gościem w programie Ellen DeGeners. Przy okazji wokalista zrobił niespodziankę 8-letniemu Kai'owi.

Ed Sheeran spotkał swojego 8-letniego fana /Dimitrios Kambouris / Getty Images

Ed Sheeran promuje obecnie swoją nadchodzącą płytę "Divide", której premiera zaplanowana jest na 3 marca.

Z tej okazji pojawił się jako gość w programie Ellen DeGeneres, gdzie wykonał swój nowy utwór "Shape of You" oraz udzielił wywiadu prezenterce.

Ponadto wokalista zrobił niespodziankę ośmioletniemu Kai'owi, który po raz kolejny wystąpił w show DeGeneres. Tym razem chłopiec wręczył Ellen samodzielnie przygotowaną kartkę walentynkową oraz wykonał piosenkę Eda Sheerana "Thinking Out Loud".

Niespodziewanie, w trakcie występu, za plecami chłopca zjawił się Sheeran. Kai, tak bardzo zaangażowany w śpiew, zauważył gwiazdora dopiero, kiedy wskazała na niego Ellen.

"Oglądałem twój występ zza kulis i pomyślałem sobie, że cię zaskoczę. Wrócę tam przygotować się do występu, ale zobaczymy się później" - powiedział ośmiolatkowi jego idol.

Płytę "Divide" Eda Sheerana zwiastują single: "Castle on the Hill" oraz "Shape of You".

