​Dua Lipa wystąpi podczas finału Ligi Mistrzów

Popularność Dua Lipy rośnie. Wokalistka wystąpi w Kijowie podczas finału Ligi Mistrzów.

Dua Lipa zalicza sukces za sukcesem /Brett D. Cove / Splash News / East News

26 maja w Kijowie na Ukrainie odbędzie się finałowy mecz Ligi Mistrzów. O zwycięstwo powalczą Liverpool i Real Madryt.

Reklama

Organizatorzy ogłosili, że wydarzenie to uświetni swoim występem Dua Lipa. Wokalistka zaśpiewa na otwarcie meczu.

"Jestem bardzo podekscytowana mając możliwość zrobienia czegoś innego, czegoś poza sceną, czego, wydaje mi się, nie mogę zrobić na swoich koncertach" - mówiła Dua Lipa agencji Press Association.

Brytyjka nie chciała zdradzić szczegółów, ale podkreśliła, że po jej występie można się spodziewać "wiele kobiecej siły".

22-letnia Dua Lipa jest obecnie jedną z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek na świecie. W lutym piosenkarka mająca kosowskie korzenie, odebrała nagrody Brit Awards w kategoriach: najlepsza brytyjska wokalistka i przełomowy artysta.

Posłuchaj przeboju "New Rules" w serwisie Teksciory.pl

Wokalistka promuje obecnie debiutancki album "Dua Lipa" z czerwca 2017 roku, na którym znalazły się takie przeboje jak "Be The One", "Blow Your Mind (MWAH)", "IDGAF" oraz "New Rules". Ostatnio mogliśmy usłyszeć ją w kawałku "One Kiss" nagranym z Calvinem Harrisem.



Clip Calvin Harris One Kiss - & Dua Lipa

Sprawdź tekst utworu "One Kiss" w serwisie Teksciory.pl