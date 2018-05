​Dua Lipa opowiedziała o znaczeniu swojego imienia

Dua Lipa, brytyjska piosenkarka o kosowskich korzeniach, nosi intrygujące imię. "Dua" po albańsku znaczy miłość. Jej imię było pomysłem babci. Gwiazda pop wystąpi 1 czerwca w Polsce podczas Orange Warsaw Festival.

Dua Lipa nie zawsze lubiła swoje imię /John Phillips /Getty Images

Na początku tego roku Dua Lipa zdobyła dwie nagrody Brit Awards - w kategoriach najlepsza artystka i najlepszy brytyjski debiut. Jej przebój "New Rules" ma w serwisie YouTube 1,2 mld odsłon, a innym wielkim przebojem jest "Be the One".

Utalentowana piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów przyszła na świat w Londynie w rodzinie Albańczyków z Kosowa, którzy dostali azyl w Wielkiej Brytanii. Skąd wzięło się jej wyjątkowe imię? "Dua" po albańsku znaczy miłość, na pomysł imienia wpadła jej babcia.

"Teraz jestem z niego dumna. Ale jako dziecko chciałam mieć zwyczajne imię: Hannah, Sarah, Ella i tak dalej. Jako Dua wciąż muszę tłumaczyć, że jestem z Kosowa. A to sprawia, że ludzie przyjmują pewien wyraz twarzy - wyraz smutku, zaciekawienia. Współczują i mają dobre intencje, ale żadne dziecko nie chce, żeby za każdym razem, gdy mówi 'cześć', kojarzyło się z okrutną wojną" - powiedziała dziennikowi "The Guardian".

Do 11. roku życia Dua mieszkała Wielkiej Brytanii. Gdy jej ojciec dostał pracę w Prisztinie, przeprowadziła się z rodzicami do Kosowa. Chodziła tam do gimnazjum. Po dwóch latach postanowiła jednak wrócić do Londynu, by realizować się muzycznie.