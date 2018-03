Dua Lipa o krok od wielkich pieniędzy? Chce zastrzec swoje imię i nazwisko

Wokalistka Dua Lipa złożyła stosowne dokumenty w urzędzie patentowym, w celu zastrzeżenia swojego imienia i nazwiska. Wschodząca gwiazda pop myśli o rozwoju własnej linii produktów, co pozwoli jej zarabiać nie tylko na muzyce.

Dua Lipa zarobi miliony, dzięki swojej decyzji? /Anthony Harvey/REX/Shutterstock / East News

22-letnia Dua Lipa jest obecnie jedną z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek na świecie. W lutym piosenkarka mająca kosowskie korzenie, odebrała nagrody BRIT w kategoriach: najlepsza brytyjska wokalistka i przełomowy artysta.

Reklama

Wokalistka wciąż promuje debiutancki album "Dua Lipa" z czerwca 2017 roku, na którym znalazły się takie przeboje jak "Be The One", "Blow Your Mind (MWAH)", "IDGAF" oraz "New Rules".

Teledysk do singla "New Rules" w lutym przebił również barierę miliarda wyświetleń, a tym samym piosenkarka stała się najmłodszą w historii artystką, której klip zanotował taki wynik.



Clip Dua Lipa New Rules

Na początku roku wokalistka intensywnie promowała swoją twórczość w Stanach Zjednoczonych (udzieliła kilka wywiadów, pojawiła się w programach telewizyjnych), dzięki czemu jej singel "New Rules" dotarł do szóstego miejsca listy Billboard Hot 100.

Po promocji w Stanach Dua wróciła na trasę koncertową. W marcu wokalistka odwiedzi Australię, a następnie zagra koncerty w Europie i Azji. Gwiazda została zaproszona także na najpopularniejsze festiwale muzyczne na świecie, a w czerwcu ponownie przyjedzie do Polski, gdzie wystąpi na Orange Warsaw Festival.



Zdjęcie Dua Lipa / James Gourley/REX/Shutterstock / East News

Zarobki Duy Lipy mają opierać się głównie na koncertach, jednak wokalistka i sztab ludzi wokół niej podjęli działania, aby to zmienić. Pod koniec lutego artystka złożyła dokumenty w Brytyjskim Urzędzie Patentowym w celu zastrzeżenia swojego imienia i nazwiska jako znaku towarowego. Dzięki temu piosenkarka będzie mogła wypuszczać własne linie kosmetyków, ubrań oraz pamiątek.

Brytyjski "The Sun" donosi, że właśnie w ten sposób Dua Lipa chce zdywersyfikować swoje źródła dochodu.

"Dua ma świetny rok, zwłaszcza po zwycięstwie nagród BRIT. Jednak wciąż musi koncertować, aby sporo zarobić" - czytamy.

"Wypuszczenie własnej linii ubrań, perfum i kosmetyków sprawiłoby, że koło fortuny zostałoby uruchomione. Ma wielu fanów, którzy oglądają ją w mediach społecznościowych, a ona wie, że tam jest rynek zbytu" - dodał informator gazety.

W przeszłości swoje imię i nazwisko jako znak towarowy zastrzegali m.in.: Janet Jackson, Violetta Villas, Stachursky, Marek Grechuta i Robbie Williams.