Dream Evil: Nowa płyta "Six"

Pod koniec maja nowym albumem przypomni o sobie szwedzka grupa Dream Evil.

Dream Evil: Trochę to trwało /fot. Patric Ullaeus /

"Six", zgodnie z tytułem, szósta płyta heavy / powermetalowców z Goeteborga, będzie pierwszym albumem Dream Evil od ponad siedmiu lat, "In The Night", poprzedni longplay Szwedów ukazał się bowiem w styczniu 2010 roku.

"Wiemy, że trochę to trwało, ale wreszcie koniec czekania. Jesteśmy przekonani, że nowy materiał wart jest czasu, który zainwestowaliśmy w jego skomponowanie" - powiedział Fredrik Nordström, gitarzysta Dream Evil, a na co dzień uznany producent.



Album "Six" zarejestrowano, rzecz jasna, w należącym do Nordströma Studio Fredman w Goeteborgu.



Okładkę zaprojektował Gustavo Sazes (Arch Enemy, Amaranthe, Firewind).



Trwają także prace nad teledyskami do utworów z nowej płyty, których reżyserią zajmuje się ceniony fachowiec Patric Ullaeus.



Premierę "Six" wyznaczono na 26 maja pod skrzydłami niemieckiej Century Media Records.